26.02.2026 | 20:37

Екоминистърът: Ивей дойде при мен. Отказах му – не бива МОСВ да има меморандум със сдружението на Калушев

Министерството няма други подобни споразумения с неправителствени организации

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов съобщи, че Ивайло Иванов – Ивей е ходил при него по време на предишния му мандат като министър заради споразумението на „Националната агенция за контрол на защитените територии“ с ведомството.

Тези хора идваха при мен. Дойде Ивайло Иванов. Проведох разговор с него. Той искаше да се поднови цялото споразумение. Казах му, че няма как. Ивайло Иванов ми каза, че искат да пазят гората и други неща. Отговорих, че няма правно основание да се подписва меморандум, съобщи пред bTV Юлиян Попов.

На 26.06.2025 г. МОСВ е уведомило сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество.

Попов днес уточни, че в МОСВ няма други подобни споразумения с неправителствени организации като споразумението за сътрудничество с НАКЗТ.

Правно този меморандум е напълно необвързващ, но когато имаш един лист хартия, а отдолу е подписът на министъра, и отидеш при кмета на село Гинци – това създава впечатления за прехвърляне на правомощия. Не обвинявам никого за меморандума, така се е случило, но той не е минал надлежно през администрацията на министерството, каза служебният министър на околната среда и водите.

Искам да кажа и нещо друго – начинът, по който ние като общество използваме този казус, е просто стъписващ. Тези хора [Ивайло Калушев и неговите приятели] като общество ги съсипахме и продължаваме да ги съсипваме. И към службите, и към гражданите, и към пишещите във Фейсбук се обръщам – дръжте се малко по-достойно, заяви Юлиян Попов.

Безводието е по вина на ВиК дружествата

Министър Попов сподели и неговото мнение за водната криза в страната. Според него проблемът се дължи на некомпетентно управление от страна на ВиК компаниите. „България е бедна на водни ресурси, но няма основание да имаме водна криза от този тип, който виждаме. ВиК Холдингът не е решил проблемите. Да имаш загуби от над 90% е абсолютно недопустимо с тези огромни европейски средства, които се хвърлят. Дори и в момента има селища, които страдат от безводие. Решението трябва да се вземе от няколко институции. Не бива да се спекулира с безводието. Това е дългосрочен проблем, наследен от много време. През 1990 година София беше на режим на водата. Работим с министрите, ще можем да предложим решение“, обясни той.