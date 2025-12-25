25.12.2025 | 14:21

Екшън в Хаджидимово: Мъже в черни роби нахлуха с пушки в казино и започнаха да стрелят, има ранен (видео)

Смел клиент се хвърля самоотвержено срещу въоръжените, останалите също скачат и започват да ги гонят

Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово в сряда вечерта. Това съобщава Struma.com. Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата. Когато единият от мъжете започнал да стреля клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят, с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж. Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма. Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите. По непотвърдена информация той е от Хаджидимово. Казиното е собственост на столични бизнесмени. Facebook Twitter Reddit