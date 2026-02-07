07.02.2026 | 16:59

Екзекутираният край хижа “Петрохан“ Ивайло Иванов представлявал “Росатом“ по делото за АЕЦ “Белене“

Делото приключи през юни 2016 г. с осъдително решение за България и задължение НЕК да изплати около 600 млн. евро компенсация на Русия

Ивайло Валентинов Иванов, един от убитите край хижа „Петрохан“, е представлявал „Росатом“ в арбитражното ѝ дело срещу Националната електрическа компания (НЕК) в Женева. Делото приключи през юни 2016 г. с осъдително решение за българската страна и задължение НЕК да изплати около 600 млн. евро компенсация за произведеното оборудване за нереализирания проект АЕЦ „Белене“.

Тази информация е посочена от самия Иванов в профила му в LinkedIn. Размерът на възнаграждението му не е публично известен, но след този период той преустановява активната си дейност като адвокат и данъчен консултант и се насочва към екстремни спортове и рейнджърска дейност, в която е бил в близки отношения с издирвания Ивайло Калушев.

Проверка в регистъра на българските адвокати показва, че Ивайло Иванов не фигурира сред вписаните практикуващи адвокати. В Търговския регистър обаче той е вписан като управител и съдружник с дял от 1/6 във фирма „Кънект Юръп 31“ ООД. В дружеството участва и Свилена Димитрова, която е вписана в адвокатския регистър и също притежава 1/6 от капитала. Останалите две трети са собственост на чуждестранното дружество „Кънект Юръп 35“ B.V., регистрирано в Амстердам, Нидерландия.

Предметът на дейност на компанията включва консултантска дейност, изготвяне на финансови, икономически и пазарни анализи, управление на европейски проекти, бизнес консултации и търговско посредничество в страната и чужбина.

Освен бизнес участията си, Иванов е бил активен и в структури, свързани с рейнджърски и природозащитни организации.

Той е управител и съсобственик на „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД и участва в управлението на Националната асоциация за контрол на защитените територии, която е имала споразумение с Министерството на културата по време на мандата на Борислав Сандов, както и в свързани с нея организации.

Профилът му в LinkedIn очертава кариера в публичния и частния сектор. Иванов се представя като адвокат, работил над две години в Министерството на финансите като данъчен експерт, след което близо три години е бил чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа кантора в периода 2002-2005 г. По-късно, до 2008 г., е заемал позиция на данъчен консултант в „Делойт“.