Емил Дечев: Кметове участват в купуването на гласове, пари се предлагат дори на ученици

ГЕРБ в истерия заради свой бивш министър

В МВР има данни, че кметове и зам.-кметове участват в схемите за купуване на гласове. Това съобщи в четвъртък вътрешният министър Емил Дечев. Той цитира два случая – кмет от Северозападна България раздавал помощи, предоставени от фондация. Във всеки пакет имало предизборни брошури на една партия. В другия случай зам.-кмет на граничен град предлагал на човек да се включи в купуването срещу определена сума, която трябва да раздава „калпак“ и колко пари да запази за себе си. Има партия, която се очертава като лидер в купуването на гласове, но името ѝ няма да бъде съобщено, докато тече кампанията.

Това е много неприятна и тревожна тенденция, коментира министърът.

„Лица, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин в изборния процес. МВР ще бъде безкомпромисно, независимо на каква длъжност са лицата. Пред закона всички са равни и законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин„, заяви Дечев.

Той цитира и друг случай – опит да се купуват гласовете на ученици в 11 и 12 клас, тъкмо навършили пълнолетие. „Това е отвратително, защото е опит за морално разложение в невръстна възраст на тези наши деца и съграждани„, заяви министърът.

Дечев потвърди, че и общински съветници са били проверявани за участие в схеми. Той отхвърли обвиненията, че това е политическа атака, защото „в НПК не пише, че общинските съветници имат имунитет и не трябва да бъдат разследвани за извършени от тях престъпления„.

И във фризьорските салони

Министърът коментира още, че е обиколил почти всички областни дирекции и никъде не е дал инструкции да се атакува определена партия. „Ако някъде съм дал такива инструкции, мислите ли, че нямаше да изтече информация. Но аз такива инструкции не само не съм давал, но дори и през ум не ми минало да давам„, заяви Дечев.

До момента има данни са един кандидат, който е с имунитет, тъй като е кандидат за депутат. Става дума за кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Материалите за него са пратени в градската прокуратура на София, заяви още министърът.

Най-често срещаните схеми за купуване и контролиране на вот са опрощаване на дългове, пазаруване в магазини до определена сума или пък „отложено плащане“ за услуги, които са били извършени, но се чакат резултатите от изборите, за да се дадат парите. По думите на Дечев има и практика фризьорски салони да се използват като места за разпределение на пари.

ГЕРБ нападна свой бивш министър заради кабинета

Действията на МВР срещу търговията с гласове имаха неочакван ефект – от ГЕРБ атакуваха своя бивш министър Румяна Бъчварова, която сега работи за служебното правителство, свързвайки я с това, което определят като „репресии“ срещу себе си.

Това се разбра от изявление на двама депутати от ГЕРБ – Георг Георгиев и Христо Терзийски, от Сапарева баня, където е била проведена поредната полицейска операция по сигнал за купуване на гласове. И двамата също са бивши министри в правителствата на Бойко Борисов.

Бъчварова е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров. Същата позиция тя заемаше и в първия кабинет на Бойко Борисов. Във второто му правителство беше назначена от него първо за вицепремиер, а след това и за шеф на МВР, въпреки че е социолог по професия. После се върна в третото правителство на ГЕРБ, отново като началник на кабинета на Борисов, докато той я прати за посланик на България в Израел.

Сега в Сапарева баня полицаи са претърсили домовете на общински съветници на ГЕРБ и общински служители във връзка с операцията си. Първи Терзийски спомена името на Бъчварова. Той каза, че иска да я попита кога ГЕРБ е правила нещо подобно, което да опорочи дейността на която и да било политическа партия.

След това същото направи и Георгиев, който каза, че би трябвало Бъчварова да знае, че подобни разследвания трябва да се водят спрямо всички, а не само срещу тяхната партия. „Нещото, което в момента се цели да се направи, е да се превентира ГЕРБ да участва пълноценно в изборите“, обяви Георгиев. По думите му, Бъчварова знаела добре по какъв начин би трябвало да работи МВР.

Той предупреди Бъчварова, вътрешния министър Емил Дечев и премиера Гюров, че ГЕРБ ще се обърне към всички международни наблюдатели, които в момента са в България заради изборите. „И Дечев, и Бъчварова, и Гюров ще бъдат държани персонално отговорни от нас и техните имена ще бъдат завъртяни и в европейски контекст, защото се заиграват с тема, свързана с демокрацията“, каза Георгиев.