25.02.2026 | 12:00
Ергенът Марин: Алеко Константинов е написал „Дон Кихот“
Младият медик буквално си посипа пясък на главата заради шокиращата си изцепка

Младият медик Марин, един от ергените в новия сезон на романтичното риалити, изуми публиката с литературните си познания и предизвика сериозна доза смях в „Ергенът“. В състезание с колегите си той трябваше да отговори на въпроса „Кой е написал „Дон Кихот“?“.

След голямо чудене и пъшкане 27-годишният Аполон написа своя отговор на бялата дъска. Той остави сащисани водещия Наум, момичетата в имението и зрителите на VOYO, които станаха свидетели на излагацията още снощи, ден преди ефирното излъчване. Според него автор на великата класика е не кой да е, а българският писател и фейлетонист Алеко Константинов.

Всички в Шри Ланка не успяха да скрият усмивките и повдигнатите вежди. Все пак вечната класика на испанският романист, поет и драматург Мигел де Сервантес е в списъка със задължителната литература, която се изучава още в 8 клас у нас. Абсурдната хрумка на Марин да припише приключенията на идалгото на автора на „Бай Ганьо“ направи и квантов скок във времето – първата част на „Дон Кихот“ излиза през далечната 1605 г., а самият Алеко е роден през 1863 г. и сам е бил сред читателите на Сервантес над два века по-късно.

Притесненият младок се опита да излезе с хумор от ситуацията, като покани на следващата си романтична среща красавицата Румяна с думите „Ще ми почетеш ли малко „Дон Кихот“ на плажа?“. Малко по-късно, когато двамата седнаха върху златистия пясък, той отчаяно се опита да изчисти имиджа си. „Искам да сложа точка на тази тема, като си сипя пепел на главата“, заяви той и помоли още по-обърканата Румяна да изсипе шепа пясък върху буйните му къдрици.

След очистителния ритуал той заяви, че се чувства по-добре, но през цялата среща се опитваше да навакса литературната си издънка, като демонстрира интелектуални познания. Той прибягна до любимия си ход да се опитва да впечатлява с цитати, които „вади от ръкавите си“. Този път заложи на теорията за различните видове любов в древногръцката философия и трудовете на американския психолог Робърт Стънбърг.

Литературното фиаско на Марин е още по-изненадващо, защото при влизането си във формата той се презентира пред кандидат-ергенките с видео, на което седи замислен на пейка и чете книгата на дон Мигел Руис „Четирите споразумения“. Малко по-късно по време на срещата му с Михаела, красавицата разкри, че сама е голям фен на толтекската книга за мъдростта и е изтълкувала като знак на съдбата съвпадението на литературните им вкусове.

Дали другите ергени имат по-стабилни познания в литературата вече е ясно за зрителите на VOYO, но всички останали ще могат да разберат от ефирното излъчване на епизода довечера.

 

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране