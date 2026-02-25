25.02.2026 | 12:00

Ергенът Марин: Алеко Константинов е написал „Дон Кихот“

Младият медик буквално си посипа пясък на главата заради шокиращата си изцепка

Младият медик Марин, един от ергените в новия сезон на романтичното риалити, изуми публиката с литературните си познания и предизвика сериозна доза смях в „Ергенът“. В състезание с колегите си той трябваше да отговори на въпроса „Кой е написал „Дон Кихот“?“.

След голямо чудене и пъшкане 27-годишният Аполон написа своя отговор на бялата дъска. Той остави сащисани водещия Наум, момичетата в имението и зрителите на VOYO, които станаха свидетели на излагацията още снощи, ден преди ефирното излъчване. Според него автор на великата класика е не кой да е, а българският писател и фейлетонист Алеко Константинов.

Всички в Шри Ланка не успяха да скрият усмивките и повдигнатите вежди. Все пак вечната класика на испанският романист, поет и драматург Мигел де Сервантес е в списъка със задължителната литература, която се изучава още в 8 клас у нас. Абсурдната хрумка на Марин да припише приключенията на идалгото на автора на „Бай Ганьо“ направи и квантов скок във времето – първата част на „Дон Кихот“ излиза през далечната 1605 г., а самият Алеко е роден през 1863 г. и сам е бил сред читателите на Сервантес над два века по-късно.

Притесненият младок се опита да излезе с хумор от ситуацията, като покани на следващата си романтична среща красавицата Румяна с думите „Ще ми почетеш ли малко „Дон Кихот“ на плажа?“. Малко по-късно, когато двамата седнаха върху златистия пясък, той отчаяно се опита да изчисти имиджа си. „Искам да сложа точка на тази тема, като си сипя пепел на главата“, заяви той и помоли още по-обърканата Румяна да изсипе шепа пясък върху буйните му къдрици.

След очистителния ритуал той заяви, че се чувства по-добре, но през цялата среща се опитваше да навакса литературната си издънка, като демонстрира интелектуални познания. Той прибягна до любимия си ход да се опитва да впечатлява с цитати, които „вади от ръкавите си“. Този път заложи на теорията за различните видове любов в древногръцката философия и трудовете на американския психолог Робърт Стънбърг.

Литературното фиаско на Марин е още по-изненадващо, защото при влизането си във формата той се презентира пред кандидат-ергенките с видео, на което седи замислен на пейка и чете книгата на дон Мигел Руис „Четирите споразумения“. Малко по-късно по време на срещата му с Михаела, красавицата разкри, че сама е голям фен на толтекската книга за мъдростта и е изтълкувала като знак на съдбата съвпадението на литературните им вкусове.

Дали другите ергени имат по-стабилни познания в литературата вече е ясно за зрителите на VOYO, но всички останали ще могат да разберат от ефирното излъчване на епизода довечера.