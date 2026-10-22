22.10.2026 | 13:23

Ерол Мюмюн е дал обяснения по преписка след дълго неявяване, не е арестуван

Кметът на Кърджали отказва да спазва полицейските разпореждания

Кметът на Община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен тази сутрин в Районното управление в града за снемане на обяснения по преписка след дълго неявяване, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Кърджали. За времето, в което е давал обяснение, е бил с временно ограничение на правото на придвижване, уточниха от полицията.

По-рано от пресцентъра на Община Кърджали съобщиха, че полицейски служители са отвели кмета на Кърджали Ерол Мюмюн от сградата на общинската администрация. Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри заяви, че полицията е извършила обиски в дома на кмета и в момента е в районното полицейско управление.

Разпитът идва пет месеца след като Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР пак за разпит. Подозренията, че трети кмет на ДПС за три дни е задържан предизвикаха нагнетяване на напрежението. От ДПС реагираха с остра позиция.

Вчера бе задържан кмета на Белица Радослав Ревански, а онзи ден този на Сунгурларе Димитър Гавазов. Днес стана ясно, че прокуратурата ще им поиска постоянно задържане под стража. Двамата са обвинени заедно с областния координатор на ДПС – Бургас Христо Широков за престъпен сговор за търговия с влияние.