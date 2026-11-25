25.11.2026 | 17:30

Мораториум за въглищните централи като изход от енергийната криза

Връщането на въглищните централи като пълноценен пазарен играч ще ограничи сериозните колебания в цените на електричеството

Европейската икономика все по-усилено произвежда новини, изцяло свързани с повишаването на цените на различните видове енергоносители. Логично и паралелно се развиват прогнозите за негативно стопанско развитие, големи съкращения на работещи, спадащ жизнен стандарт. Водещите държави в Съюза се тресат от протести на недоволни граждани. В същото време средства за политики, които да се справят с проблемите, не стигат, тъй като ограничените ресурси се насочват в помощ на Украйна.

Всъщност големият проблем на Общността е „перфектната енергийна буря“, която се случва в резултат от съчетаването на „Зелената сделка“ с войните в Украйна и Иран. Последните два военни фактори са външни за ЕС. Както Брюксел, така и правителствата дори на по-влиятелните държави не са в състояние сериозно да стимулират приключването на тези конфликти в кратки срокове. Единственото, което Европа може да направи в тази ситуация, е да реформира своята „зелена“ политика, за да може да оцелее самият Съюз, а заедно с него и целите за въглеродна неутралност, които никой друг не си поставя.

В рамките на самата Общност вече текат сериозни дебати по темата как се реализира „Зелената сделка“, без да се губи конкурентоспособност и в същото време се стопират процесите на деиндустриализация, които заплашват да превърнат Стария континент в икономическа периферия. Крайно различни мнения трябва да бъдат насочени в посока, която да ни доведе до конструктивни и приемливи за всички решения. Последното задължително означава и отстъпки от страна на т. нар. „зелени талибани“.

Като първа стъпка в тази посока, колкото и да е трудно, трябва да се постигне консенсус за 10-годишен мораториум върху затварянето на въглищните централи. В настоящия тежък период е критично важно Европа да запази единствения си стълб на енергийна независимост – въглищата. Това означава да се ревизират Плановете за възстановяване и устойчивост, както и териториалните планове за справедлив преход. Въглищните централи трябва да получат статут на „Стратегически базов резерв“ и на тази база да се разсъждава по-дългосрочно за техните перспективи.

Логичната следваща стъпка е реформирането на Системата за търговия с емисии и въглеродни квоти. Разумно би било да се въведе ценови таван на въглеродните квоти за производителите, които работят в режим на гарантиране на енергийната сигурност. В чисто административен план би било полезно да се въведат ограничения на спекулативната търговия с тези квоти, за да не се натоварва изкуствено крайната цена на електричеството на мегаватчас.

Отново с оглед на извънредната ситуация с вноса на енергоносители в Европа, санкциите срещу Русия и ситуацията в Персийския залив могат да бъдат разширени възможностите за даване на държавна помощ от страна на правителствата на страните членки към съответните компании. С редактиране на действащото право на Общността може да се дадат възможности за субсидиране на въглищните централи. Особено полезно би било да се разреши директна държавна помощ за модернизация и рехабилитация, за да се повишат и екологичните стандарти, по които централите работят.

Със сигурност този период от 10 години не трябва да бъде време, в което да не се работи по реализацията на „Зеления преход“. В този период средствата от Фонда за справедлив преход трябва да бъдат насочени към изграждане на нови базови мощности, с особен акцент върху новите атомни централи. Затварянето на въглищните мощности е най-добре да бъде обвързано с отваряне на нови ядрени мощности, за да може да се гарантира стабилността както на доставката, така и на цените.

Един такъв по-плавен преход към въглеродна неутралност вероятно ще забави постигането на определени цели, но това едва ли ще бъде толкова определящо за глобалното климатично развитие, тъй като Европейският съюз отделя само 6 % от въглеводородите в световен мащаб. В същото време нито една друга държава и то най-вече големите замърсители не си поставят такива цели. Затова е важен и дебатът дали Европа не трябва по-скоро да се замисли за инвестиции в посока справяне с последствията от глобалното затопляне, което изглежда все повече неизбежно.

Ако реформира своята „зелена“ политика, Европейският съюз по-лесно ще акумулира ресурс за постигането на тези цели. Общото понижение на цените на електрическата енергия ще повлияе и върху другите енергоносители. Първият ефект ще бъде в засилване конкурентните позиции на най-енергоемките отрасли в Европа – металургия, химия, производство на торове, стъкло, цимент и машиностроене. Това ще ограничи процеса на износ на производства и капитали от Европа.

Връщането на въглищните централи като пълноценен пазарен играч ще ограничи сериозните колебания в цените на електричеството, които са предизвикани от променливата мощност на вятърните и слънчевите централи. Това също ще има общ позитивен ефект върху европейската енергетика и икономика. Най-важното е, че ще ограничи търсенето на втечнен природен газ, който се използва усилено през зимата за балансиране на системата. Намаляването на търсенето на природен газ също ще има позитивен ефект върху цените в Европа.

Преждевременното затваряне на въглищните комплекси удря директно десетки хиляди висококвалифицирани специалисти в енергетиката и добивната промишленост, както и стотици хиляди свързани работни места в индустрията. Десетгодишната отсрочка дава реалистично време за естествено пенсиониране на част от кадрите и реална преквалификация без социални трусове и регионално обедняване.

Както стана дума и малко по-горе, в условията на военни конфликти и нарушени вериги на доставки местните въглищни ресурси са единственото мащабно енергийно гориво, върху което европейските държави имат пълен физически и ценови контрол, без да зависят от външни доставчици.

Десет години са минималният технологичен хоризонт, необходим на Европа за проектиране, лицензиране и изграждане на нови ядрени мощности, модернизация на електропреносните мрежи и мащабиране на системите за съхранение на енергия. Затварянето на стари мощности преди готовността на новите подкопава както икономическия растеж, така и способността на ЕС да финансира самите зелени технологии.

Тази реформа е не само реално възможна, но и безкрайно необходима на Европейския съюз в този момент. Може да бъде спасителна дори за настоящите европейски елити, за които е спорно дали заслужват да бъдат спасени. По-важното е, че един такъв разумен подход може да спаси европейската интеграция и европейската идея.

Център за конкурентна икономика и индустрия