27.03.2026 | 10:10

Ето я лудата жена, намушкала четирима германци с нож

Трима от пострадалите вече са изписани от болница

Задържана е жената, която снощи на две различни места, на два пъти намушка по двама германски граждани с нож. А единият пострадал вече е изписан, стана ясно тази сутрин.

По сигнал към Спешната помощ е подаден около 19:30 часа. Към метростанция „Стадион „Васил Левски” са се отправили 2 линейки. Там те са установили с прободни рани двама души.

Единият – 63-годишен мъж, беше опериран късно снощи, предаде Нова тв. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов“. Сутринта от „Пирогов“ съобщиха пред БТА, че нощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент.

Раната на 65-годишен негов сънародник е била хирургически обработена и е бил изписан.

20 минути по-късно е подаден и втори сигнал, че същата жена е намушкала други две жени.

Установени са две германки. Към „Моста на влюбените”, близо до НДК, са изпратени линейки, които откарали пострадалите към ВМА. Жените са 27-годишни и са с прободни рани в ръцете и раменете, стана ясно тази сутрин.

Това нападение е станало около 15 мин. след първото, а младите жени са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх“, в посока хотел „Хемус“.

Тази сутрин от Военномедицинска академия съобщиха пред БТА, че раните на пострадалите, откарани при тях, са обработени и те са освободени. Не се налага хоспитализация.

Иначе СДВР обяви веднага жената за издирване, като пусна снимка – явно от камера в друго средство на масовия градски транспорт. По-късно бе съобщено, че тя е установена и задържана.