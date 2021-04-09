Ето я парламентарната група на ДБ

Демократична България обяви имената на 27-те депутати, които влизат в 45-ото Народно събрание по региони. Сред тях са певецът Стоян Михалев, пулмологът д-р Александър Симидчиев, екозащитникът Борислав Сандов, бившият военен министър Велизар Шаламанов, както и икономическото острие на десницата Мартин Димитров.
Благоевград:
Иван Димитров
Бургас:
Димитър Найденов
Варна:
Стоян Михалев, Стела Николова
В. Търново:
Калоян Янков
Добрич:
Албена Симеонова
Пловдив:
Манол Пейков, Ивайло Старибратов
Пловдив-област:
Велизар Шаламанов
Русе:
Митко Кунчев
Сливен:
Димитър Сяров
София 23:
Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев, Иван Велов
София 24:
Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров, Цецка Бачкова
София 25:
Христо Иванов, Борислав Сандов, Бонка Василева
София област:
Александър Симидчиев
Стара Загора:
Атанас Славов
Хасково:
Катя Панева
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