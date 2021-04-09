09.04.2021 | 15:31
Ето я парламентарната група на ДБ
Стоян Михалев, д-р Симидчиев, Борислав Сандов са сред новите знакови лица на десницата

Демократична България обяви имената на 27-те депутати, които влизат в 45-ото Народно събрание по региони. Сред тях са певецът Стоян Михалев, пулмологът д-р Александър Симидчиев, екозащитникът Борислав Сандов, бившият военен министър Велизар Шаламанов, както и икономическото острие на десницата Мартин Димитров.

Благоевград:
Иван Димитров

Бургас:
Димитър Найденов

Варна:
Стоян Михалев, Стела Николова

В. Търново:
Калоян Янков

Добрич:
Албена Симеонова

Пловдив:
Манол Пейков, Ивайло Старибратов

Пловдив-област:
Велизар Шаламанов

Русе:
Митко Кунчев

Сливен:
Димитър Сяров

София 23:
Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев, Иван Велов

София 24:
Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров, Цецка Бачкова

София 25:
Христо Иванов, Борислав Сандов, Бонка Василева

София област:
Александър Симидчиев

Стара Загора:
Атанас Славов

Хасково:
Катя Панева

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