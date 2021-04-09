09.04.2021 | 15:31

Ето я парламентарната група на ДБ

Стоян Михалев, д-р Симидчиев, Борислав Сандов са сред новите знакови лица на десницата

Демократична България обяви имената на 27-те депутати, които влизат в 45-ото Народно събрание по региони. Сред тях са певецът Стоян Михалев, пулмологът д-р Александър Симидчиев, екозащитникът Борислав Сандов, бившият военен министър Велизар Шаламанов, както и икономическото острие на десницата Мартин Димитров.

Благоевград:

Иван Димитров

Бургас:

Димитър Найденов

Варна:

Стоян Михалев, Стела Николова

В. Търново:

Калоян Янков

Добрич:

Албена Симеонова

Пловдив:

Манол Пейков, Ивайло Старибратов

Пловдив-област:

Велизар Шаламанов

Русе:

Митко Кунчев

Сливен:

Димитър Сяров

София 23:

Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев, Иван Велов

София 24:

Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров, Цецка Бачкова

София 25:

Христо Иванов, Борислав Сандов, Бонка Василева

София област:

Александър Симидчиев

Стара Загора:

Атанас Славов

Хасково:

Катя Панева