06.08.2025 | 15:48

Ето зодиите с най-много милиардери!

Вижте дали имате шанс да забогатеете

Вашият зодиакален знак може да подчертае вашите личностни черти, но финансовият успех до голяма степен зависи от работата, обстоятелствата и стратегиите ви

В света има приблизително 3200 милиардери, чието богатство варира от малко над 1 милиард долара до колосалните над 200 милиарда долара като Илон Мъск или Джеф Безос.

Но с какво те са по-различни от другите хора, че да натрупат такова солидно състояние? Е, най-вероятно с много неща, но има и едно общо!

Може и да не очаквате, но за това ще станете ли милиардер голямо значение играе… зодията ви! Да, точно така.

Е, сред зодиите има и такива, орисани да са паралии.

Зодиите с най-много милиардери!

-Овен и Везни оглавиха списъка, всеки с по 9 представители сред първите 60 богаташи в света.

Овен: енергия, решителност, постоянство.

Везни: дипломация, баланс, стратегическо мислене.

Стрелец зае трето място, което показва способността да превръща мечтите в конкретни постижения.

Илон Мъск ($245+ милиарда)

Роден на 28 юни 1971 г. Упорит, наблюдателен, с развито въображение. Успехът му в Tesla, SpaceX и дори Twitter (X) е доказателство за това.

Лари Елисън ($210+ милиарда)

Роден на 17 август 1944 г. Амбициозен и целеустремен, като типичен Лъв, той изгради империята Оракул.

Сергей Брин ($132+ милиарда)

Роден на 21 август 1973 г. Харизматичен и креативен, съосновател на Google.

Козирог

Джеф Безос ($230+ милиарда)

Роден на 12 януари 1964 г. Символ на упорит труд и амбиция, основател на Amazon.

Марк Зукърбърг ($201+ милиарда)

Роден на 14 май 1984 г. Практичен и трудолюбив, той трансформира социалните медии с Meta (Facebook).

Бернар Арно ($172+ милиарда)

Роден на 5 март 1949 г. Мъдър и адаптивен, лидерът на империята за луксозни стоки LVMH.

Майкъл Дел ($108+ милиарда)

Роден на 23 февруари 1965 г. Иноватор в света на домашните технологии.

Лари Пейдж ($138+ милиарда)

Роден на 26 март 1973 г. Лидер на мисли и съосновател на Google.

Амансио Ортега ($131+ милиарда)

Роден на 28 март 1936 г. Основател на Inditex (Zara), той олицетворява упоритостта на Овена.

Стив Балмър ($90+ милиарда)

Роден на 24 март 1956 г. Бивш главен изпълнителен директор на Microsoft и собственик на LA Clippers.

Алис Уолтън ($92+ милиарда)

Роден на 7 октомври 1949 г. Грацията и балансът й помогнаха да продължи наследството на Walmart.

Дженсън Хуанг ($115+ милиарда)

Роден на 17 февруари 1963 г. Основател на NVIDIA, лидер в AI.

Звездите определят ли успеха?

Вашият зодиакален знак може да подчертае вашите личностни черти, но финансовият успех до голяма степен зависи от работата, обстоятелствата и стратегиите.

Интересно е обаче, че различните зодии имат определени предимства, които са им помогнали да заемат място сред най-богатите хора на планетата. / jenata.blitz.bg