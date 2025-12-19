19.12.2025 | 22:15
Филип Буков разказва как Пеевски пробвал да го купи (видео)
Актьорът описва „как работи мафията“ в България
Корупционерът и председател на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се опитал да купи акьора Филип Буков покрай протестите срещу правителството на Росен Желязков. Опитът за вербуването е станал чрез упражняващата се в пиар Велислава Кръстева, става ясно от видео, публикувано в социалната мрежа.
Преди седмица гръмна новината, че „медийната овчарка в свинарника“ /по Оруел/ е предлагала пари на инфлуенсъри срещу мълчание.
Велислава Кръстева е свързана с „Аделл груп“, от чийто акаунт са предлагани облаги. Офертата била срещу определена сума да не отразяват масовите протести срещу кабинета в оставка.
