Филип Киркоров носи пуловер за 100 000 евро

Певецът е мултимилионер

Филип Киркоров отново прикова вниманието – този път не с песен, а с изключително скъп тоалет. „Кралят“ на руския поп се появи в предаване за астрология с пуловер на „Бърбъри“, чиято стойност достига близо 100 000 евро.

Според Киркоров, той купува дрехата много преди сегашния бум на интереса към архивните колекции.

„Носиш ли това с охрана?“, пошегува се водещият на предаването.

Луксозният пуловер само затвърди репутацията на Киркоров като артист с вкус към екстравагантното и скъпото. Гардеробът му отдавна е пословичен.

Киркоров е една от най-емблематичните фигури в руската поп сцена. Роден на 30 април 1967 г. във Варна, България, в семейството на българския певец Бедрос Киркоров, Филип израства в атмосфера на музика и сцена. През 1988 г. завършва Московската естрадна и джаз школа, скоро след това започва активно участие в конкурси и фестивали, където бързо привлича внимание с харизма, глас и сценично поведение.

Истински пробив идва през 1994 г., когато печели „Златен Орфей“, а песните му започват да се въртят по всички радиостанции в Русия.