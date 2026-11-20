Сайтът „Таралеж“ съобщи, че разполага с пълната съдебно-медицинска експертиза по случая със смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева Стойнева от Благоевград, която беше открита мъртва на 24 май 2026 г. пред жилищен блок в града.

Документът съдържа 28 страници с подробно описание на външния и вътрешния оглед на тялото, установените травми, резултатите от част от допълнителните изследвания и заключенията на експерта. Съдържанието на експертизата поставя сериозни въпроси за обстоятелствата около последните часове от живота на момичето.

Според данните, за които стана дума, момичето е било не само физически малтретирано, но и подлагано на тормоз и принуда за извършване на сексуални действия.

В заключението си съдебният лекар посочва, че смъртта на Ивана се дължи на тежка комбинирана черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма.

Сред описаните увреждания са контузия на главата и лицето, кръвоизливи, разкъсване на аортата, увреждания на белия дроб и черния дроб, както и значителни вътрешни кръвоизливи.

Особено внимание заслужават заключителните страници на документа, в които съдебният лекар разглежда отделни наранявания и възможните механизми за тяхното получаване.

В експертизата изрично се посочва, че някои от установените травматични увреждания не могат да бъдат обяснени единствено с падането от високо. Сред тях е хоризонтално разположено ожулване в долната част на врата и шията вляво. Според експерта то е причинено от натиск на тънък и дълъг, гъвкав предмет с твърда контактна повърхност. В документа се отбелязва, че увреждането може да е възникнало непосредствено преди или при падането.

Описано е и дълго, косо, линейно ожулване по кожата на седалището вдясно, продължаващо към чаталната и пубисната област. Според съдебния лекар то се дължи на натиск от гъвкав предмет с издължена контактна повърхност, вероятно лентовиден. Експертът допуска, че натискът е бил оказан непосредствено преди или в началната част на падането.

Съдебният лекар определя смъртта като бърза и неизбежна предвид тежестта и съчетанието на установените травматични увреждания.

В документа се посочва още, че кръвонасяданията в горната част на дясната гърда и по вътрешната повърхност на горната част на лявото бедро може да са причинени от удар или натиск с твърди тъпи предмети, включително от пръсти на ръцете.

В експертизата са описани и допълнителни изследвания на биологични проби. При предварителното качествено изследване на урината с тест за шест групи наркотични и упойващи вещества резултатът е отрицателен.

Документът посочва отрицателни резултати за морфини, кетамини, кокаинови вещества, метамфетамини, амфетамини и тетрахидроканабиноли.

Според съдебномедицинската експертиза състоянието на трупа и началните послесмъртни промени отговарят на смърт, настъпила около 6–7 часа преди извършването на огледа на място и около 12 часа преди аутопсията.

Посоченият от експерта ориентировъчен час е между 23:30 и 23:50 часа на 23 май 2026 г.

Случаят с Ивана продължава да предизвиква обществен интерес, а родителите ѝ Стойне и Наталия Стойневи не спират да търсят отговори за това какво точно се е случило с дъщеря им.

Припомняме, че трагедията се разигра на 24 май 2026 г. в Благоевград. Ден по-рано, на 23 май, Ивана е била на работа в пицария до около 16:00 часа. След това казала на майка си, че ще отиде при приятеля си Димитър Смилков, за да си почине, тъй като на следващия ден трябвало да стане рано. По думите на Наталия Стойнева отношенията между двамата изглеждали нормални.

Семейството познавало Димитър, приемало го като близък човек и не подозирало, че може да се стигне до подобна трагедия. В ексклузивно интервю, публикувано на 19 октомври, родителите разказаха за събитията около фаталната нощ, за информацията, която получили след инцидента, и за съмненията си относно действията на институциите.

Майката твърди, че в 3:38 часа през нощта е получила обаждане от майката на Димитър Смилков, която ѝ съобщила, че синът ѝ е паднал от петия етаж, и я насочила към спешното отделение.

„Полицията не ни уведоми за смъртта на Ивана“, разказа тогава Наталия Стойнева. По думите ѝ, когато родителите потърсили информация в полицията, били посрещнати с обяснението, че младежите са употребили наркотици и са скочили през прозорците. Семейството твърди, че в първите часове след трагедията не е получило достатъчно ясна информация за случилото се. Бащата си спомня и за разговор с разследващ полицай няколко дни по-късно, когато попитал за дъщеря си и получил отговор: „Готова е, може да я вземете“.

Един от основните въпроси, които Стойне и Наталия Стойневи поставят, е свързан с действията на полицията в жилището, където са се намирали младежите. Родителите твърдят, че поемните лица са били допуснати в апартамента едва около 4–6 часа сутринта, а преди това в жилището са влизали полицейски служители, които според тях са местили мебели и са претърсвали помещенията.

Семейството иска да знае кога точно са започнали процесуалните действия, как е бил извършен първоначалният оглед и дали всички възможни следи са били запазени. Родителите поставят под съмнение и обстоятелството, че апартаментът е бил предаден на майката на Димитър Смилков за почистване само няколко дни след случилото се. Според тях това е станало твърде рано и поражда въпроси дали са били събрани всички възможни доказателства.

Още в първите дни след трагедията публичното внимание беше насочено към твърденията за употреба на наркотични вещества от младежите. В интервюто си пред ТАРАЛЕЖ родителите категорично оспориха представянето на случилото се като предварително планиран наркокупон. Наталия Стойнева заяви, че е прегледала чатовете на дъщеря си и не е открила уговорка за подобно събиране.

Наталия и Стойне Стойневи описаха живота си след 24 май като непрекъсната болка и битка за отговори.

„Не живеем, а вегетираме от 24 май насам“, споделиха те.

Съдебномедицинската експертиза, с която „Таралеж“ разполага, добавя нови важни медицински данни към случая. Тя потвърждава тежестта на травмите, довели до смъртта на Ивана, но съдържа и констатации за увреждания, които изискват внимателен анализ в контекста на цялото разследване. Остават въпросите дали всички установени наранявания са били изяснени, как са получени тези, които не могат да бъдат обяснени само с падането, и дали всички доказателства са съпоставени с показанията на участниците и свидетелите.

Шест месеца след смъртта на Ивана близките ѝ отново ще излязат с публичен призив за справедливост. На 23 ноември от 18:00 часа пред Съдебната палата в Благоевград ще се проведе мирно бдение с настояване за повече яснота около разследването на трагичния случай и търсене на отговорност.

Поводът е апел на бащата на младата жена, който призовава хората да се присъединят към събитието и да подкрепят семейството в усилията му да получи отговори за случилото се. В призива си Стойне Стойнев отправя емоционално послание: „Мили хора, елате на 23. 11. 2026 г. пред Съдебната палата в Благоевград в 18:00 часа! Бездействието убива! Корупцията също! Нека я чуем!“.

ТАРАЛЕЖ ще продължи да следи случая, да търси отговори от прокуратурата и останалите компетентни институции и да дава гласност на въпросите, които семейството поставя.