29.09.2026 | 11:30

Фокача за 15 евро и авокадо за 3,50: Българин сравни цените у нас с тези в Швейцария

На летището в Цюрих, което далеч не минава за евтино кътче, аналогичен сандвич излиза между 8 и 12 швейцарски франка

Цена от 15,30 евро за малка фокача с месо от 280 грама успя да шокира български пътешественик, който реши да покаже абсурдната реалност на родната си земя през личния си обектив. Мъжът споделя снимки, запечатали ценови шок на три различни места – летище София, столичен пазар в „Красно село“ и веригата „Алди“ в швейцарския град Цюрих.

Сравнението му бързо предизвиква вълна от коментари и отваря широк дебат. Живеещият в Швейцария наш сънародник Иван Пенкин споделя, че често обикаля Европа и има прекалено добра база за сравнение.

На самото летище в Цюрих, което далеч не минава за евтино кътче, аналогичен сандвич излиза между 8 и 12 швейцарски франка – сума, която той плаща редовно от личен опит.

Според него постоянните оправдания с приемането на еврото, инфлацията и високите административни разходи просто не издържат на елементарна проверка.

Когато на терминал в западната част на континента може да се обядва на по-поносима сума, а в София цената скача над 15 евро за един сандвич, проблемът корени съвсем другаде.

Той насочва критиката си към порочния манталитет, според който всеки клиент на летището е „пленник“ без избор и трябва да бъде обтегнат финансово до краен предел. Това не е резултат от европейска интеграция или обща валута, а чиста проба родна лакомост.

Парадоксът става още по-осезаем при други основни стоки. Докато стандартно авокадо на пазара в „Красно село“ се продава по 3,50 евро за бройка, същото био авокадо в швейцарски супермаркет струва едва 1,39 евро.

Подобна е ситуацията и с дребни артикули като малко кенче алкохолен коктейл на софийското летище срещу 5 евро.

В крайна сметка темата оставя усещането, че докато животът в чужбина наистина е скъп, България умее да поставя рекорди там, където логиката и пазарната икономика отдавна отстъпват място на безбожните маржове.