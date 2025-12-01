01.12.2025 | 12:06

Гарантирано от ГЕРБ: 6-етажен паркинг във Велико Търново е килнат и направен против всякакви строителни норми

Своеобразен „Строителен Франкенщайн“ се оказа първият многоетажен паркинг в централната част на Велико Търново, в който местната власт има 25 % дял.

Даже и с просто око от неспециалист се виждат явни несъответствия с елементарните правила и норми в строителството – криви колони, трегери… Преди няколко месеца подпорната му стена се срина заради калпаво строителство“, алармира общинският съветник от ПП/ДБ Стефан Войчев и втрещи присъстващите на заседанието на местния парламент и кметския екип с фрапиращи кадри от местното „архитектурно чудо“. Войчев попита кмета Даниел Панов от ГЕРБ дали му е известно, че в 6-етажния паркинг в близост до парк „Дружба“ ще се влиза с асансьор, а не по твърда настилка и кой би гарантирал безопасността на ползващите обекта.

„Изпълнителят си гледа работата „през пръсти“. Авторският надзор е сигнализирал за разминавания при изпълнението на няколко плочи. Сключили сме договор за безразушително обследване с независима фирма, която да провери строежа. В случай на отклонения ще предприемем съответните законови действия. Административни мерки са предприети и за премахване на опасната и повредена подпорна стена. Случаят не е приключен“, коментира видимо ядосан от нелепата ситуация кметът Даниел Панов, цитиран от местното издание „Борба“.

Преди три години местният парламент одобри изграждането на паркинга със 140 места на мястото срещу обезщетение за Община Велико Търново от една четвърт от построеното.

Намеренията бяха добри, но фактическото изпълнение предизвиква огромно обществено недоволство, което ще има и строги последствия за изпълнителя.