29.10.2026 | 10:02

Гърми скандал в спорта: Мбапе нарече Мао Дзедун „китайски диктатор“, той забрани Ла Лига

Китайски компании прекратиха договорите си за детски милиони

Две думи, произнесени с усмивка пред камера, забъркаха Килиан Мбапе в един от най-големите скандали извън футболния терен.

Суперзвездата на Реал Мадрид нарече Мао Дзедун „китайски диктатор“, след което загуби рекламни договори с водещи китайски компании, а държавната телевизия в Пекин спря излъчването на мачове от испанското първенство. Случаят придоби такива размери, че извинения трябваше да поднесат не само френският нападател, но и ръководството на Реал Мадрид и президентът на Ла Лига Хавиер Тебас.

Всичко започна от видеозапис, разпространен в социалните мрежи, в който Мбапе коментира интернет колаж със собственото си лице, монтирано върху изображение на Мао Дзедун. Футболистът се забавлява с картинката и определя изобразения политически лидер като китайски диктатор. Репликата е част от разговор, свързан с популярните мемета, представящи французина като човек с огромна власт върху клубовете, за които играе.

За китайската публика обаче шегата се оказа далеч отвъд границите на допустимото. Мао Дзедун, основателят на Китайската народна република, остава една от най-почитаните фигури в официалната история на страната, въпреки отговорността му за политически кампании, довели до смъртта на милиони хора. Определението на Мбапе предизвика вълна от критики в китайските социални мрежи, а част от потребителите поискаха той да бъде включен в черен списък.

Реакцията бързо излезе извън интернет. Компаниите Dongpeng, Mengniu и Milkground прекратиха рекламните си отношения с нападателя. Негови изображения започнаха да изчезват от рекламни кампании, а китайската държавна телевизия преустанови излъчването на мачове, свързани с Мбапе. Така лична реплика на един футболист се превърна в проблем за търговските интереси на целия испански футбол.

Най-сериозният удар е именно върху отношенията между Реал Мадрид, Ла Лига и китайския пазар. Испанският клуб разполага с огромна аудитория в Азия, а спонсорските договори, телевизионните права и продажбите на официални артикули носят значителни приходи. Загубата на достъп до тази публика би засегнала далеч повече от личните рекламни доходи на французина.

Мбапе побърза да се извини, като призна, че думите му са били необмислени и са засегнали хора в Китай. От Реал Мадрид също изразиха съжаление, а президентът на Ла Лига Хавиер Тебас проведе среща с китайския посланик в Испания в опит да успокои отношенията. На 28 октомври китайското външно министерство съобщи, че приема извинението на футболиста сериозно, но това не означава автоматично възстановяване на прекратените договори и телевизионни излъчвания.

Случаят показва колко тясно са свързани световният футбол, политиката и големите рекламни пазари. Мбапе е сред най-разпознаваемите спортисти на планетата, но дори неговото влияние не го предпази от икономическите последствия на една реплика. За Реал Мадрид скандалът е напомняне, че поведението на най-скъпите му звезди извън терена също се отразява на бизнеса на клуба.