ГДБОП хвана още 200 000 евро и кило кокаин в Пазарджик

Още 200 000 фалшиви евро са открити при акция на ГДБОП. Парите са намерени в Пазарджик, след като ден по-рано в София бяха иззети около 1 млн. евро във фалшиви банкоти.
При операцията в Пазарджик е намерен и 1 килограм кокаин.
По случая са арестувани общо петима души – двама българи, двама румънци и един италианец. Двама от тях – единият румънец и италианецът са идвали редовно в България. Според МВР тези пътувания са били свързани с производството и разпространението на фалшивите 100-еврови банкноти.
При арестите в София в понеделник парите бяха открити на няколко места – в кашон в кола с румънска регистрация (400 хил. евро), у сак, носен от единия от задържаните (300 хил. евро), както и у втори от арестуваните – също 300 хил. евро.
Работата по случая продължава и в Румъния.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране