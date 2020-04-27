ГЕРБ: Борисов ще дойде в парламента… БСП да бъдат търпеливи

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Гешев на „Фурмигейт“: И в сферата на фантастиката опит за отвличане на Божков от прокурори звучи смешно Той отрече да е ставал някакъв скандал при посещението на прокурорите в ОАЕ

Радев поиска забрана за държавна финансова помощ за офшорни фирми Президентът иска публичен регистър с харчовете за борба с COVID-19