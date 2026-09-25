25.09.2026 | 20:15

Глобата за пропусната данъчна декларация скача двойно – до 500 евро

Финансовото министерство готви по-тежки санкции от 2027 г., докато при неиздаването на касова бележка сумите остават близки до сегашните

До 500 евро глоба ще грози от началото на 2027 г. човек, който не подаде в срок годишната си данъчна декларация, ако подготвените от Министерството на финансите промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бъдат приети. Зад формалната смяна на левове с евро стои реално увеличение на санкцията, тъй като сегашният максимум от 500 лв. след въвеждането на единната валута се прилага като 255,65 евро. Новият таван от 500 евро практически доближава наказанието до двойния размер на действащата стойност. Финансовото ведомство аргументира предложението с факта, че тези санкции не са актуализирани от дълъг период.

Още по-солено ще излиза неправилното попълване на декларацията, когато пропуснати или неверни данни водят до определяне на по-нисък данък. Сегашният максимален размер е 1000 лв., чиято равностойност по официалния курс е 511,29 евро. Проектът предвижда таванът да стане 1000 евро, а при повторно нарушение наказанието да бъде в двоен размер. Така промяната далеч надхвърля техническото превалутиране, приложимо след приемането на еврото.

Разликата идва от правилата на Закона за въвеждане на еврото. Те постановяват, че сумите в действащи нормативни актове, изписани в левове, продължават да действат след преизчисляване по официалния курс от 1,95583 лв. за евро. Затова глоба от 500 лв. не се превръща автоматично в 500 евро, а в 255,65 евро. За достигане на новия размер е необходима изрична законова промяна, каквато Министерството на финансите предлага за 2027 г.

При Закона за ДДС подходът не е еднакъв за всички нарушения. За неиздаване на касова бележка действащата глоба за физическо лице, което не е търговец, е между 200 и 1000 лв., което в евро съответства на диапазон от 102,26 до 511,29 евро. Подготвените текстове предвиждат граници от 100 до 500 евро. При фирмите сегашната имуществена санкция от 1000 до 4000 лв. се прилага като приблизително 511,29 до 2045,17 евро, а проектът записва диапазон от 500 до 2000 евро.

Така при касовите бележки няма удвояване, а закръгляване на сумите към по-удобни стойности в евро, дори с леко понижение спрямо точната левова равностойност. Националната агенция за приходите посочва, че в момента физическо лице, което е било длъжно да издаде фискален бон и е приело плащане без такъв документ, носи санкция между 102,26 и 511,29 евро. За юридически лица и еднолични търговци диапазонът при основното нарушение достига 2045,17 евро. Контролът върху отчитането на продажбите остава сред основните направления на приходната администрация.

Разликата между двата режима показва, че данъчният пакет за 2027 г. не следва единен принцип при всички административни наказания. При част от санкциите Министерството на финансите предлага фактическо увеличение, докато при други сумите се доближават до математическата им равностойност след преминаването към евро. Най-сериозната промяна за физическите лица остава при годишната данъчна декларация – максималната санкция за пропуснат срок се вдига от сегашната равностойност 255,65 евро на 500 евро. Предложенията все още трябва да преминат през законодателната процедура, преди да влязат в сила от 2027 г.