16.12.2025 | 21:59

Гнусен скандал: Училищен директор е арестуван за скрити камери в тоалетните на децата

Александър Евтимов ръководи столичното 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски" от близо 2 години

Директорът на столичното 138 средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е арестуван по разследването за поставянето на скрити камери в училищни тоалетни.

Разследването на ГДБОП е за 40 камери в тоалетните на децата – при момичетата и над писоарите, уточнява Dir.bg.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават, предаде БНТ.

Родители на ученици от училището са обяснили пред bTV, че децата им са казали, че в тоалетните има скрити камери. Били сложени в тоалетната на момчетата, защото „правят бели“ вътре. Родителите и децата не са били уведомени, че има камери, а децата са се усъмнили в това, след като директорът им е разказал какво се е случвало в тоалетната с подробности.

Евтимов е директор на 138 СУЗИЕ от близо две години. Преди това е бил директор на СУ „Д-р Петър Берон“ в Костинброд и зам.-директор по учебната дейност в 133-то СУ „Александър С. Пушкин“ в София.

В началото на октомври кметът на София Васил Терзиев и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев представиха заедно с него проект за модернизация на 138. училище с изграждане на нов корпус, спортна зала и зелен оазис.