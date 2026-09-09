09.09.2026 | 11:08

Гонят Слави Трифонов от офиса в НДК

Партията на Ахмед Доган АПС вече е освободила централата си на ул. „Солунска“ 23 по силата на закона за политическите партии

Партията на Слави Трифонов още ползва държавен офис в административната сграда на НДК, въпреки че вече не отговаря на условията за тази екстра, разкриват чиновници от областната управа.

Дългия и хората му ползват помещението от 2021 година, когато влязоха в политиката. Тогава бяха втори след ГЕРБ и спечелиха следващите предсрочни парламентарни избори. На последния вот обаче хората на шоумена се провалиха, взеха едва 0,7% от гласовете и отпаднаха от голямата политика.

На субсидия и държавни офиси имат право партиите, които са преминали бариерата от 4%, а при специални условия и тези, които са минали 1%. След изборите този въпрос щял да се постави остро. „Има такъв народ“ трябва да освободи помещението, което и без това пустее след последните парламентарни избори, пише изданието „Филтър“. Решението за това е на областния управител. В същото време хората на Трифонов обитавали предимно сградата в столичния квартал „Левски“, където се помещава телевизията им. Според депутати управляващите изчакват президентските избори, за да изгонят ИТН, а дотогава не искат скандали въпреки едва 23-те хиляди гласа, които още подкрепят залязващата формация.

Партията на Ахмед Доган АПС вече е освободила централата си на ул. „Солунска“ 23 по силата на закона за политическите партии. Те бяха настанени там още в 51-вия парламент, когато имаха парламентарна група. ДПС също ще остане без централа на ул. „Врабча“ 23, защото държавата реши да върне сградата на НАП и се чака решение за настаняването й на друго място като парламентарна сила. Дори партия „Величие“ на ексцентричния Ивелин Михайлов не ползва държавен или общински имот за централа, а е регистрирана на частен адрес в село Ветрино.

„Има такъв народ“ обаче продължава да ползва не само офиса в центъра на София, но и общински помещения на преференциални цени.

Казусът с партийните централи влезе в дневния ред на политиците преди месец, когато стана ясно, че и БСП трябва да излезе от емблематичната централа на ул. „Позитано“. Столетницата не успя да прескочи 4-те процента и вече не е в парламента. От ръководството на партията обаче са успели да сключат договор за наем. По силата на този договор БСП плаща на цени далеч над преференциалните, каквито се дават на тези, които имат право на това.

Според запознати единственото, което може да спаси БСП от това да остане на улицата и да търси офис на пазарен принцип, са двамата евродепутати. Според действащия Закон за политическите партии не е уточнено в кой парламент трябва да присъстват – в националния или в европейския. Същото важи и за ИТН, които въпреки всичко успяха да вкарат Ивайло Вълчев като представител в Европейския парламент през 2023 година.

Докато чакат да бъдат изгонени от държавния офис, от ИТН са преустановили всякаква партийна дейност. След последните избори през октомври няма събирания по малкото останали партийни клубове, няма новини на сайта, а повечето структури в страната вече са се разпаднали. В същото време председател на ИТН още е Слави Трифонов, когото членовете не са виждали с години, а единственият ентусиаст, че могат да се върнат в политиката, е заместникът му Тошко Йорданов, който управляваше групата и формацията заедно със Станислав Балабанов. Сега двамата водят публицистично предаване в партийната телевизия и обясняват на зрителите какви полезни политики са водени в рамките на коалиционното управление с премиер Росен Желязков.