Горица Кожарева купила ненужни 22 автомобила за Сметната палата

Докато е била временно шеф на Сметната палата, Горица Грънчарова-Кожарева е разрешила покупката на 22 служебни автомобила „Тойота“, без да има нужда от тях. Нещо повече – одиторите в Ловеч и Ямбол дори отказали да приемат колите, защото нямали шофьорски книжки. Това установява в свой одитен доклад самата Сметна палата. Проверката е разпоредена от председателя ѝ Димитър Главчев, съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, който изпрати доклада до медиите.

Той посочва, че на практика Сметната палата – най-висшата контролно-финансова институция, сама признава, че е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Горица Грънчарова- Кожарева стана първият и засега единствен неуспял кандидат за служебен премиер, след като отказа на президента Румен Радев да смени вътрешния министър Калин Стоянов, който днес е депутат от ДПС-Ново начало на санкционирания за корупция по глобалния закн „Магнитски“ политик Делян Пеевски.

Така отново за служебен премиер Радев назначи Димитър Главчев от т.нар. „домова книга“ след промените в Конституцията. До преди три месеца той беше началник на Горица Грънчарова-Кожарева, но менторът ѝ я уреди с пост в Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Аферата със служебните коли

В края на 2024 г. Сметната палата получава увеличение на бюджета си с 2 млн. лв. за допълнителни капиталови разходи. Средствата са предвидени за автомобили за изнесени работни места в областните центрове. Самите одитори по места обаче казали, че не искат автомобили, а някои от тях дори нямали шофьорски книжки.

Освен това те могат да ползват обществен транспорт или лични коли при поети разходи, въпреки че много рядко работата им изисква да работят извън офис. Но ръководството на Сметната палата не смята така. Според одита, служителите са неефективни, защото губят време с ползването на градски транспорт до работното място, става ясно от одитния доклад.

В него е посочено, че след като автомобилите са купени, одиторите в Ямбол и Ловеч отказват да ги приемат, защото нямат шофьорски книжки. Промяната в плана за покупката на автомобили по обществената поръчка, в нарушение на ЗОП, е дошла по инициатива на съветник на Грънчарова-Кожарева, чието име не е посочено в одитния доклад.

Това не влиза в неговите функции, още повече че не е минало и през деловодната система, което е задължително.

После главен експерт от финансовата дирекция изготвя техническо задание, без обаче да бъдат проведени пазарни консултации. То вече минава през деловодната система. След това обаче шефът на правната дирекция решава да го промени, а главния експерт впоследствие е принуден да го подпише, без да знае, че е променено. Първоначалното техническо задание, изготвено от главния експерт, е изтрито от деловодната система.

То обаче е класическо нарушение при обществените поръчки с нагласени параметри в полза на един доставчик – избрана е оферта за автомобили, които отговарят на нейните параметри.

И всичко това се случва със знанието и със съгласието на тогавашната шефка на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева, отбелязва Ивайло Мирчев.

Обществената поръчка за покупката на служебните коли е от есента на 2024 г. Тя е с прогнозна стойност 1.39 млн. лева без ДДС и е разделена на две части – за доставка на пет електрически автомобила за централната администрация и на още 22 „хибрида“.

В обявата за поръчката се посочва, че 22-та автомобила са за т. нар. ИРМ (изнесени работни места). Това са одитори на Сметната палата, работещи в провинцията, в чиито длъжностни характеристики не е предвидено да са шофьори, а някои нямат и книжки.

Още при обявяването на поръчката търговци на автомобили отбелязват, че на зададените кретирии отговарят единствено коли от марката „Тойота“. Подадени са три оферти, всичките от дилъри на „Тойота“ и всичките са за модела „Корола“.

За победител е обявено дружеството „Тойота Тиксим“, което дава най-високата цена, но пък получава и най-високата „комплексна“ оценка.

Ръст на автопарка на Сметната палата

В първоначалните планове на Сметната палата за 2024 г. е било заложено покупка само на 5 автомобила на обща стойност 400 000 лв. за централната администрация в София.

Но докато председателят на палатата Димитър Главчев изпълнява ролята на временен премиер, неговата заместничка Горица Кожарева решава да прекрои бюджетните харчове и да напазарува автомобили и за одиторите от провинцията. За да осигури необходимите средства, са отложени други планирани разходи – например за обучителен център.

Не е ясно какво точно е вдъхновило временната председателка да разширява автопарка на Сметната палата, но тъй като става въпрос за корекция на бюджетни разходи, за пренасочването на средства е било необходимо разрешение от министъра на финансите. И то е дадено – от служебния министър Людмила Петкова. Днес тя е начело на Агенцията за държавна финансова инспекция, която подобно на Сметната палата трябва да бди за финансовата дисциплина.

Към момента няма официална информация дали Людмила Петкова е решила да направи проверка на тази странна поръчка.