12.03.2026 | 20:27

Готвят се санкции: КЗП откри нарушения в практиките на ЕРП-тата

Открити са и неравноправни клаузи в общите им условия

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за ток от трите електроснабдителни дружества в страната. Открити са и неравноправни клаузи в общите им условия. Това е решено на извънредно заседание на комисията след проверки, започнати по повод множество сигнали от потребители за високи сметки за ток, съобщиха от КЗП.

Заради установените нарушения комисията ще наложи имуществени санкции съгласно закона. Те могат да достигнат до 25 000 евро за всяко нарушение. Освен това КЗП забранява прилагането на установените нелоялни практики занапред.

По време на проверките от електроснабдителните дружества е изискана информация за получените жалби, начина, по който са разглеждани, и предприетите действия. Анализът на предоставената документация показва, че почти всички възражения срещу сметки за периода 1 януари – 4 март 2026 г. са били отхвърлени като неоснователни.

Проверките на електроснабдителните дружества най-често са се ограничавали до формално сравнение между фактурираните количества електроенергия и данните, предоставени от мрежовия оператор, както и до проверка на приложените ценови тарифи.

От КЗП посочват, че при значителния брой подадени жалби дружествата е трябвало да проявят по-голяма професионална грижа и да предприемат по-задълбочени проверки. Това е включвало и искане за проверка на електромерите чрез операторите на електроразпределителните мрежи.

На практика много от потребителите са получавали формални отговори на жалбите си, без реално да се изяснят спорните обстоятелства. Според комисията подобен подход създава само привидност за процедура по разглеждане на възражения и не гарантира ефективна защита на правата на потребителите.

Проверките на интернет страниците на дружествата също са показали пропуски. Установено е, че липсва ясна, достъпна и систематизирана информация за процедурите за регистриране и разглеждане на потребителски оплаквания, както и за действията, които дружествата предприемат при постъпване на жалби.

Недостатъчно информация има и за различните видове потребителски оплаквания – например сигнал, рекламация, искане за проверка на сметка, проверка на електромер или оплакване за качеството на доставяната електроенергия.

Комисията е установила и неравноправни клаузи в общите условия на дружествата. Според КЗП някои текстове нарушават изискванията на Закона за защита на потребителите, тъй като поставят дружествата в по-благоприятно положение и създават неравновесие между правата и задълженията на компаниите и техните клиенти.

Предстои ново произнасяне на Комисията за защита на потребителите и по отношение на проверките на операторите на електроразпределителните мрежи за евентуални нарушения на потребителските права.