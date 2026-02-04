04.02.2026 | 20:25

Скандална версия за убийствата в „Петрохан“: Дрога, оръжия и бивши политици в схемата

Хижата е била собственост на семейството на скандален политик от най-високите партийни върхове, нашумял навремето заради пране на пари

Тройното убийство в хижа Петрохан

ДЪРЖАВАТА Е ЗНАЕЛА НА НАЙ-ВИСОКИ НЕЙНИ РАВНИЩА –

ОЩЕ ПРЕЗ 2022 Г. , НО СЕГА „НЕ ЗНАЕ” И МВР НИ ЗАГЛАВИЧКА С ПЕДОФИЛСТВО И СЕКТИ

*** Хижата е била собственост на семейството на скандален политик от най-високите партийни върхове, нашумял навремето заради пране на пари. *** Опасни връзки, но не по романа на Шодерло дьо Лакло (фр. писател)

Давам цитати от официален държавен документ, с който са били информирани баш върховете на властта в България.

***** (някои цитати от документа)

В Рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и Сдружение, всъщност това е неправителствена организация с наименование „Национална агенция за контрол на защитените територии“, страните са се договорили…

Следва да се обърне внимание, че от страна на Министерството на околната среда и водите е прецедент подписване на споразумение с неправителствена организация с предмет, включващ дейност по контрол. Дейностите по контрол са нормативно определени и са възложени от законодателя на органите на изпълнителната власт.

По-конкретно по въпроса за извършени проверки Ви информирам, че в периода септември, целия месец, от Инспектората на Министерството на околната среда и водите е извършена извънпланова проверка за наличието на допуснати нарушения на процедурата при сключването на визираното споразумение.

При изготвянето и подписването на Рамковото споразумение не са спазени изискванията на вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на околната среда и водите. Рамковото споразумение е изготвено без иницииращ доклад, без участието на експерти от Министерството и съгласувано от компетентните дирекции на Министерството. Това е довело до сключване на споразумение без произнасяне по отношение на неговата целесъобразност, а още повече на неговата законосъобразност.

***** (още един цитат):

Върху документа, наличен в Деловодството на Министерството, е изписано ръкописно: „Вярно с оригинала!“, без поставен подпис, без име, като липсва печат на Министерството. Същевременно на интернет страницата на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ е оповестено рамково споразумение с входящ номер и с поставен печат на Министерството. (моя бел.: разполагам с копия на двата документа – вижте скрийншоти)

***** (нов цитат):

С моя заповед от 10 октомври 2022 г. е наредено да се извърши проверка на място от РИОСВ – София. При проверката е установено, че в сградата на бившата хижа „Петрохан“ присъстват представители на Сдружението, облечени в униформени облекла с емблема на Сдружението. … С моя последваща заповед от 23 декември 2022 г. е наредено да се извърши допълнителна проверка на място .

Сезирани са органите на МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА ПРОКУРАТУРАТА (гл. букви са мои) с цел проверка съобразно тяхната компетентност за нарушение на българското законодателство. Предприети са действия по извънсъдебен ред за прекратяване по взаимно съгласие на Рамковото споразумение, като председателят на въпросното сдружение отказва съдействие.

На 11 октомври 2022 г. чрез нотариус е изпратена покана до Сдружението, с която същото е уведомено, че Рамковото споразумение е нищожно на основание чл. 26 от Закона за задълженията и договорите и не поражда права за извършване на дейности по Споразумението. С нотариалната покана е изискано преустановяване на всякакви дейности на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, основаващо се на въпросното споразумение, премахване от интернет страницата на Сдружението на Рамковото споразумение и на всякаква информация, свързана с него, както и представяне на декларация, че са преустановени всички дейности, основаващи се на цитираното споразумение.

***** (пореден цитат)

На посещение на 12 октомври 2022 г. на адреса на Сдружението в град София НЕ Е УСТАНОВЕНО НАЛИЧИЕТО НА ТАБЕЛА, КАНЦЕЛАРИЯ, СЛУЖИТЕЛИ, служители на неправителствената организация, поради което връчването на нотариалната покана е извършено по реда на чл. 50, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

С писмо от 10 октомври 2022 г. е сезирано Министерството на вътрешните работи с молба за проверка по компетентност. С писмо от 10 октомври е сезирана Върховната касационна прокуратура, която по наша информация е образувала преписка.

(край на цитатите)

Цитатите са от служебния министър РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА.

С това съдържание, а и с др. са запознати не само МВР (на два пъти), Върховна касационна прокуратура (на два пъти), правителството (всичките през 2022 г.), но и депутатите в самото начало на 2023 г.

Сега е началото на 2026 г. – три години по-късно. И всички се правят на изненадани – държавни органи, партии, МВР, Върховна прокуратура. А онези, които не могат да премълчат, сипят лъжи!

Според кмета Георги Тодоров на с. Гинци, който е бил поемно лице, а и според др. очевидци, с които говорих, първи на местопрестъплението са пристигнали ДАНС. Те първи са влезли на оглед в сградата. Втори са били криминалистите от София. И чак след това е довтасала и е била допусната местната полиция. Е, как така се случи, че светкавичната реакция е от София?! А не от местните власти. Все пак Гинци е в Монтанско и не е в Софийско.

Пожарната и линейките са пристигнали последни, когато пожарът вече е опустошил първия етаж. Вторият не е бил засегнат така силно.

Следователно огънят е бил съвсем скорошен. Хм, ако извършиш убийства, ще изчезнеш като светкавица яко дим, теглейки веднага клечката, а не изчаквайки до последния момент с опасността да те хванат, да блокират пътищата, да започнат проверки по тях.

И кой знае как, след потушаването му пожарът отново се е разгорял. Според мен са заличавани някакви недозаличени следи. Какви ли? – И за тях ще стане дума.

Два от труповете са в куршум в слепоочието. Само по един. Това е почерк на екзекуция. Третият е с куршум под брадичката. Пак същия почерк. Но разни МВР комисари имат наглостта да ни дрънкат за секти, които се самоизбиват така, сякаш са професионални килъри.

В хижата и около нея е имало техника за над милион – видео и термокамери, сигнални датчици, дронове за наблюдение, вкл. инфрачервено с радиус на действие над сто километра километри. И забележете – техника, която се ползва от спецподеления на държавите по света.

Затова сградата е пазена като зеницата на очите. Вкл. и с три кучета. Вкл. и с бойно оръжие – бойни автомати „Калашников”, вкл. бойни американски карабини.

А когато нещо се пази така, то не е нито за гости, нито за забавления!

И на този фон медии, национални телевизии и МВР ни пробутват купени ”очевидци” от селото, които ни говорят за разни девойчета, водени там и следователно така ни внушават педофилска история.

Маса родни шарани от населението вярват на тези басни. Поне се запитайте – кой ще върти секссвърталище, където всичко се записва открито. Камерите са на показ и вътре в сградата, по дървета около нея в широк периметър, районът е с датчици, поставени са бариери, оръжието не е скрито, а е било под ръка – видимо. И вероятно и онова „нещо” също е било видимо.

Когато обект се пази по такъв начин, той не е нито секстантско свърталище, нито педофилско. Пази се така, за да не се разбере какво се крие в него. А нас ни убеждават, че вътре са се допускали дори непълнолетни. Прах в очите за глупаците!

По всички данни и свидетелства на хората от Гинци, както и на туристи и ловджии, охраната се е осъществявала с автоматични оръжия. Такива са намерени и в сградата.

У нас е забранено притежаването на автоматични оръжия, вкл. и от охранителни фирми. Те са привилегия само на армията и специалните части.

Е, защо властта не е реагирала при толкова служебни правителства, сглобки и несглобки досега?

Възможно е само обяснение – независимо от партийните бои тази организация, тези хора са били протежирани. Един застъпил за малко време служебен министър не е бил посветен в тайната и затова си е позволил да надникне по-навътре. И после е спрял или са го спрели.

Същата боза е и версията за самоубийства. Жизнени и богати хора не се самолишават от живот. При това и тримата мъртви са били жизнерадостни, любители на живота, на екзотичните места по планетата и екскурзиите до тях.

Къде ли – например в Мексико.

Първото посещение там е веднага след сформирането и официализирането на това НПО, още в 2022 г. С претекст – мероприятие по рейнджърска линия.

Но Мексико не е само световноизвестни курорти като Акапулко. Както многократно съм посочвал, тази страна е територия на наркокартелите, неофициално е тяхната държава.

Има ли др. подобни факти? – Да, има!

Например убитите са поддържали тясна и здрава приятелска връзка със семейство от с. Гинци, в което съпругата е мексиканка.

Засега и те са неоткриваеми. Но знам, че полицията въобще не ги е търсила. Кого тогава пази нашата полиция?! Нас ли или професионалните килъри?

Друг факт – един от убитите е живял в Мексико над 1 година, друг наскоро го е посетил.

Знам, че в хижата са пребивавали до десет човека. Вероятно са били на смени, охранявали са на смени, работили са на смени по обработването на стоката – на „белото“. И там, в гората са създавали и съхранявали счетоводството и документите за трансфера. (също причина за пожара)

Пет или шест от тях – добре въоръжени, също са в неизвестността.

Допускам, че те са извършителите на убийствата! Защото мощните вълкодави – 3 на брой, са били вкарани вътре в сградата и там са изгорели – на първия етаж при пожара. Това действие може да се извърши само от вътрешен човек, когото кучетата са познавали. На друг не биха се доверили, щяха да го сръфат без колебания и вероятно тежко да го наранят или разкъсат.

При тези факти хипотезата за склад и разпределителен център на наркотик и оръжия за Западна Европа е много близо до вероятната истина.

Съществува и още едно удобство освен международния път на тировете. На една крачка е границата, а в местното ханче, което е наблизо, не е рядкост да обядват смесените българско-сръбски патрули, които пазят границата.

„Белото” е било изнесено след убийствата, а пожарът е заличил следите от него и документацията. От тях, защото оръжията не са били изнесени. Засега не мога убедително да заява, че са съхранявани също така граномети и пластичен взрив.

Случилото се така подсказва, че драмата е след сигнал на някоя чуждестранна служба за засечен нелегален трафик на оръжие с източник България. Предназначено за крайно десни и леви организации, вкл. звена в Западна Европа на терористични организации от Близкия Изток. (визирам Хизбула)

Та затова пушкалата и патроните са оставени. Защото и ако и те бяха изчезнали, щеше да е несъмнено изтичането на информация от държавните ни органи към криминалните световни подземия. Затова и газовите бутилки в това хотелче въпреки мощния пожар не са се взривили.

А КОЙ Е ПОЛИТИКЪТ, ЧИЕТО ИМЕ СЕ СВЪРЗВА С ХИЖАТА?

Нотариус Искра Фидосиева – дъщерята на Фидос Искренов. Сградата, оборудвана с 76 легла в стаите със санитарни възли, с ресторант, с барбекю и др. е била собственост на семейството.

Вероятно сте забравили коя беше тя.

Политик от ГЕРБ, председател на парламентарната група на партията в парламента. След шумен скандал за партийно вмешателство в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъдат подгонени определени лица от органите на държавната и съдебна власт и след не толкова шумен скандал за пране на пари тя набързо си подаде оставката. Тогава шеф на Комисията беше прочулият се Филип Златанов, чието тефтерче с разни суми и имена мистериозно изчезна в хода на разследването, понеже било „откраднато”.

Навремето Комисията и прокуратурата информираха, че за прането на пари започнало разследване, а Цацаров го е разпределил в IX отдел на ВКП -„Противодействие на тежката и организираната престъпност“. После тихомълком преписката беше прекратена.

Искра Фидосова е омъжена за по-младия от нея сърбин Томислав Живкович, бивш футболист на „Раднички Пирот“. Има син Франсоа, който със снахата ѝ Лора вече я е обзавел с внучета. Отскоро Искра и Томислав са в София.

През 2020 г. тази хижа-хотел е закупена от Ивайло Георгиев Калушев (изчезнал), а през 2021 той отдава сградата под наем на убития Ивайло Валентинов Иванов.

Калушев и Иванов са съоснователи на Агенцията (НАКЗТ), а в Кадастъра сградата от 1117 кв.м. и прилежащия поземлен имот от няколко декара са обозначени като НАКЗТ Mountain Rangers Facility.

СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА

В „Кънект Юръп 31 ООД“ на убития Ивайло Валентинов Иванов свързано с него лице КАТО НЕГОВ СЪДРУЖНИК е Свилена Петрова Димитрова. От нея водят връзки до десетки фирми и организации, в които е собственик, член на ръководните органи или управител.

Давам някои от тях:

ДИМИТРОВА И П-ЛО ЕООД

Д и П – ЛО ООД

„ДП КОНСУЛТ“ ЕООД

КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД

РAЙТМАН КОНСУЛТИНГ ООД

СФЕРА ЕООД

НЛС ООД

ЛАЧЕР ХЕЛТ ГРУП ЕООД

ФЕНИКС Европа ЕООД

КОНТРАСТ ФИЛМС ЕООД

ПРОЕКТ СЛАВИЯ ЕООД

СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Фондация „Д-р Здравко Кабадозов“

БИОРЕПРОДУКЦИЯ

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ АД

БГТЕА ООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДКРОС ООД

НЛС ООД

От тях мрежата на свързаните лица се разширява и стига до знакови имена от родния политически и делови елит. Затова ли разследващите ни засипват с разни басни?

Освен Ивайло Валентинов Иванов в управителния съвет на Българската асоциация по екстремни спортове ООД членуват и другите двама от убитите край Петрохан – Дечо Симеонов Василев и Пламен Анастасов Статев.

Дечо Василев е и съсобственик на фирмата „Ви М Компания“, занимаваща се със счетоводни услуги и консултации, участва и в няколко други. Тя разполага с двадесетина служители, с милионен годишен приход от извършваните от нея услуги. Съсобственик е или е собственик и на др. компании. И така приходите набъбват до десетки милиони годишно.

Ето някои от тях освен „Ви М Компания“:

ИНС-Дечо Василев ЕТ

В и М Криейтив ЕООД

В и М КОНСУЛТАНТИ ООД

В и М КОНСУЛТ ООД

В и М НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЕООД

ДИГИТАЛНО СЧЕТОВОДСТВО ООД

Клауд Акаунтант ООД

БЯЛ ЩЪРК ООД

.За мен интересната беше последната – „Бял щърк”, в която съдружникът Адел Мажед Закут е активен участник в 12 фирми като съдружник, едноличен собственик на капитала, действителен собственик, управител, представител и член на съвета на директорите. Лицето има собственост в 7 компании.

.Така че тази история въобще не е родна версия на скандала „Епщийн”. Макар че последното споменато от мен лице се е съдружило и с лице с интереси в модния свят.

Не е, защото ако има педофилия, трябва да има и гостуващи в хижата богати педофили, преминаващи луксозни лимузини през селото. А това никога никой от селяните не е видял или дочул. И в разпечатките от GSМ липсват такива данни (телефонните контакти са били крайно ограничени и както се казва – само при необходимост).

.Историята с тройното убийство край Петрохан поразително прилича на шесторното убийство в Нови Искър, което „органите” представиха като любовна драма. В моето разследване аз доказах (именно доказах, а не нещо друго), че става дума за огромна пратка наркотици, връзки със страховитата световна мафия Н, Драгета и шпионаж на един роден властово-олигархичен клан срещу друг такъв.

Григор Лилов