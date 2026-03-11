11.03.2026 | 20:32

Губим 500 милиона евро по ПВУ заради ИТН

Павела Митова от ИТН се заяде за приемането на изисквани от ЕК законови промени за ВЕИ

Председателката на енергийната парламентарна комисия Павела Митова от „Има такъв народ“ се заяде за приемането на изисквани от Европейската комисия законови промени за възобновяемите енергийни източници, за да получи страната ни 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя обяви, че ИТН са против поправките, защото с тях парите от ЕК щели да отидат в сателитни фирми на „Продължаваме промяната-Демократична България“. Всъщност корекциите са изготвени от кабинета на Росен Желязков, в който ИТН бяха коалиционни партньори.

Все пак Митова свика поискано в сряда от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков извънредно заседание на ръководената от нея комисия, за да разгледа внесените още на 12 февруари от предишния кабинет промени. Но неявяване на повече от половината депутати обаче провали провеждането му. Предстои да се види дали ще има насрочвано на ново в дните преди разпускането на парламента за предизборната кампания, доли ще има консенсус за извънредно заседание по време на кампанията, което е възможно или просто парите ще бъдат прежалени.

Това обаче би означавало държавният бюджет да поеме плащанията към фирми, които са сключили договори за изпълнение на проекти по ПВУ, но финансовото министерство не получи парите от Брюксел в пълния им размер. А бюджетът вече е на червено с 600 млн. евро в края на февруари.

Изискваните от Брюксел поправки бяха структурирани от правителството на Росен Желязков в Закона за енергията от възобновяеми източници, бяха приети от този състав на Министерския съвет на 10 февруари и внесени в парламента на 12 февруари. Оттогава обаче те стоят на трупчета, а в сряда стана ясно, че служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е поискал от Митова да свика извънредно заседание на енергийната комисия, за да се разгледат предложенията, за да не се блокира плащането по ПВУ.

В публикация във Фейсбук Трайков обяви, че още в първия си работен ден като министър изпратил писмо до Митова за насрочване на заседание, посветено на ЗЕВИ, което било игнорирано.

„Опитах се да я призова за отговорно отношение по темата за промените в закона за енергията от възобновяеми източници, от които зависи получаването на 437 млн евро по ПВУ. За целта тя трябва да свика заседание на комисията и днес е последният възможен срок, защото писмото, което изпратих в първия си работен ден беше игнорирано.

Отговорът, който получих? – „Забравете!“, написа Трайков

„Няма да стане по този начин!“, отвърна му Павела Митова чрез изпратено от ИТН прессъобщението. „Днес имаше искане за свикване на извънредно заседание на комисията по енергетика. Оказа се, че коалицията на желаещите e доста малобройна и не може да събере необходимия брой подписи за провеждане на комисията. Междувременно пленарна зала прекрати заседанието си поради липса на кворум. Това отваря прозорец за днес за провеждане на извънредно заседание на комисията“, заяви тя.

„Нека видим дали в 51вото Народно събрание има политическата подкрепа за един прибързан закон. Припомням на служебния кабинет, че отговорността за събиране на политически консенсус по всеки един законопроект от този характер е негов ангажимент“, допълва тя.

Митова „изрично“ подчертава, че „ИТН има редица несъгласия и възражения по този закон и зелената сделка в цялост“. Освен това партията ѝ имала сериозни съмнения, че за пореден път огромни средства няма да отидат за развитие на енергийната система на страната, а ще отидат в сателитните фирми около ПП-ДБ.

„Понеже нямам никакво намерение да оставям ППДБ да оправдават безсилието си с мен, припомням, че не успяха да съберат необходимия брой подписи за извънредно заседание, затова свиквам днес от 16:30 часа извънредно заседание на комисията по енергетика, с точка единствена – Закон за енергията от възобновяеми източници“, каза още Митова, цитирана в прессъобщението.

На заседанието обаче се явиха едва десет депутати от общо 22 членове на енергийната комисия и необходимо кворум от поне 12 души. ГЕРБ и ПП-ДБ се отчетоха с по трима представители, нямаше нито един от БСП, ДПС-Ново начало и АПС. Самата Митова присъстваше на заседанието, но беше делегирала на свой колега да го води.