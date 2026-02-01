01.02.2026 | 10:21

Гунчева към Костадинов: А, бе, м..л прост, ти ли, бе, измамнико, ще спасяваш България, нещастнико!

Ти ли, който предаде интересите на хиляди българи и си купуваш имот след имот

Психопатията става хронична. Тоя пак изби буталата рано сутрин. По-рано любимата му дума беше предател, а сега еничар. Колко поколения еничари е имало, не става ясно от излиянието му сабахлен.

И отново рефрена – ако не сме ние, няма да я има България. То бива, бива нарцисизъм и диагнози, ама бивол за мезе не бива.

А, бе, м..л прост, ти ли, бе, измамнико, ще спасяваш България, нещастнико. Ти ли, бе, който лъжеш като дърта ц….. Ти ли, който предаде интересите на хиляди българи и си купуваш имот след имот. Ти ли, бе, подмийнико на Борисов. Ти ли, бе, мекере на Врабевски.

Честно казано, тоя е по-вреден за България дори от Борисов. За Борисов никой не се лъже какъв е. Докато тоя интелектуално немощните успява да ги излъже и продължават да го пращат в парламента да вреди.

Елена Гунчева-Гривова, бивш народен представител от „Възраждане“

Копанарят ПАК е революционно настроен. Тоя, дето е страхлив като плъх и го е страх да не го ошамарят, както Марешки го направи и се покрива на протести винаги отзад с охрана, щял да отиде с оръжие. Божееее, събери си вересиите. Или поне д-р Гълъбова да се намеси. Спешно….