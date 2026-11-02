02.11.2026 | 7:44

Гюров призна загубата: Не очаквахме толкова голяма разлика на втория тур!

Попитан за подкрепата на Бойко Борисов, Гюров отказа да я оценява отделно: „Не сме тръгнали да преброяваме гласовете на партиите, които решиха да ни подкрепят“

„След резултата от първия тур не очаквахме такава разлика“. Това призна Андрей Гюров в първото си изявление след президентския балотаж, на който предварителните резултати показват убедителна преднина за Илияна Йотова. Кандидатът за държавен глава прие изборния резултат, благодари на подкрепилите го граждани и заяви, че кампанията е поставила основа за бъдеща работа.

„Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме, колкото и изненадващи да са те между екзитполовете и паралелното преброяване. В крайна сметка така са гласували българските граждани“, заяви Гюров.

Той не скри разочарованието от разликата между двамата кандидати, но отказа да прави прибързани заключения за причините.

„След резултата от първия тур не очаквахме такава разлика. Тепърва предстои да видим данните, да направим своите анализи. Съответно вие ще чуете следващите дни коментарите и на партиите, те ще дадат своя поглед върху нещата, но аз мисля, че целите, които си поставихме в началото на тази кампания, а именно да разширим подкрепата, да надградим на това, което видяхме на парламентарните избори, това ние го виждаме като постигнати резултати и гледаме напред“, посочи той. „След резултата от първия тур не очаквахме такава разлика. Тепърва предстои да видим данните, да направим своите анализи. Съответно вие ще чуете следващите дни коментарите и на партиите, те ще дадат своя поглед върху нещата, но аз мисля, че целите, които си поставихме в началото на тази кампания, а именно да разширим подкрепата, да надградим на това, което видяхме на парламентарните избори, това ние го виждаме като постигнати резултати и гледаме напред“, посочи той.

Особен интерес предизвика въпросът за подкрепата, която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви за Гюров преди балотажа. Борисов заяви в изборния ден, че ще гласува за него, но няма да задължава членовете и симпатизантите на ГЕРБ да направят същия избор.

Гюров не пожела да посочи дали действията на лидера на ГЕРБ са помогнали или навредили на кандидатурата му.

„Имали сме само една цел и тя беше да представим една алтернатива в тези избори. Мисля, че резултатът на първия тур доказа, че сме се справили добре и това не е било начин да преброяваме гласове, още по-малко на партиите, които са решили или не са решили да ни подкрепят. Тепърва предстои да видим как различните действия в кампанията са се отразили на крайния резултат“, отговори той.

На въпрос къде е допуснал грешки, Гюров призна, че кандидатпрезидентската му двойка не е успяла да наложи в публичното пространство темите, обсъждани на срещите с избирателите.

„Ние ще погледнем много сериозно върху работата, която сме свършили, начина, по който водихме тази кампания, една позитивна, открита кампания близо до българските граждани. Може би като място, където можем да подобрим, бих казал, че не успяхме да наложим темите, които обсъждахме тогава, когато се събирахме в залите, когато говорихме с българските граждани относно това, което ги притеснява, каква е тяхната визия за каква България искат. Не успяхме тези теми по същия начин да наложим и в обществените медии и това е нещо, върху което ще работим в бъдеще“, обясни той.

Гюров отправи благодарности към семейството си, кандидата за вицепрезидент Георги Кандев, инициативния комитет и политическите партии, подкрепили кампанията. Той се обърна и към избирателите на останалите кандидати.

„За всички, които бяха част от кампанията, за тези, които ни подкрепиха, които вярваха, че има нов път за България, разбирам, че това води до някакво разочарование. Но аз мисля, че нищо не е било напразно, че най-доброто предстои и че ние създадохме една наистина добра платформа, върху която може да се надгражда“, заяви Гюров.

Попитан дали тази платформа ще прерасне в нов политически проект, той не даде конкретен отговор. По думите му щабът е бил изцяло съсредоточен върху президентската надпревара и не е обсъждал планове за периода след балотажа.

„Не сме мислили какво ще стане след днешния ден. Предстои малко време на анализ, на почивка, да можем да погледнем спокойно назад, да видим къде е могло да направим нещата по-добре и след това на базата на тези неща да видим как ще продължим напред“, каза той.

Гюров подчерта, че възнамерява да продължи да работи по темите, поставени в кампанията, сред които образование, здравеопазване и култура. Той призова след изборите обществото да търси обединение около общи цели, вместо да задълбочава политическото разделение.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев също благодари на избирателите и поздрави победителите. „С тези избори борбата не свършва“, заяви той и призова гражданите да следят дали поетите предизборни обещания ще бъдат изпълнени.

По данни от паралелното преброяване, публикувани от социологическите агенции в изборната вечер, Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават значителна преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Окончателните резултати предстои да бъдат обявени от Централната избирателна комисия.