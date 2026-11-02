02.11.2026 | 7:00

Йотова: Г-н Радев, без Вас нямаше да успея!

Тя е първата жена, избрана за президент на България. Задава ли се опасна еднолична власт на лидера на ПБ

Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата кандидатура. Искам да благодаря и на тези, които не ни подкрепиха, но гласуваха срещу нас. Техният вот и техният глас също означават много за нас, защото ще чуем това, което ни казват. Това заяви Илияна Йотова след като излезе паралелното преброяване на 100% от екзитполовете на всички агенции, които показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентските избори с над 15% преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

Тя благодари на всички активни български граждани, които са излезли да подкрепят кандидатурата ѝ, като посочи, че предстоят сериозни анализи, за да бъдат чути техните притеснения и надежди.

Тя се обърна и към премиера Румен Радев: “Без Вас нямаше да успея“!

Йотова изрази специална благодарност към „Прогресивна България“ и нейния председател, като заяви, че без подкрепата им победата нямало да бъде възможна. Тя благодари и на Българската социалистическа партия, която, по думите ѝ, е била до нея в „изключително трудната битка“.

„Господин Каракачанов, аз ви поканих в инициативния комитет и това, което направихте, за мен е голяма отговорност. Благодаря ви от сърце“, каза още Йотова. Тя благодари на НДСВ, както и на всички избиратели и партии, които на първия тур са подкрепили друга кандидатпрезидентска двойка, но на втория тур са застанали зад нея и Кирил Вълчев.

Специални благодарности Йотова отправи и към членовете на инициативния комитет, които са подкрепили кандидатурата им още от самото начало. „След този неистов натиск, тази омраза, която се лееше срещу тези хора, нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери. Бяха с нас на всяка среща, по всяка медия, в телевизионните студия, в дебатите и това за мен е изключително отговорно“, заяви тя.

“Не мога да си обясня кой подведе г-ин Гюров за тази нападателна кампания, която се проведе лично към мен и нашата кандидатпрезидентска двойка. Хората днес с вота си казаха “Не така“! За избори в България това е недопустимо и повярваха на друг тип политика – на политика, която чрез диалог, разговор, сътрудничество и координация с други институции, могат да се взимат добрите решения, а не когато основното ти послание е да саботираш всички останали“, каза още тя.

Йотова заяви, че Андрей Гюров ѝ е звъннал да я поздрави за победата и ѝ е казал, че тя ще бъде достоен президент.

Задава ли се опасна еднолична власт на Румен Радев

Убедителната победа на Илиана Йотова идва като продължение на големия разказ за непогрешимия генерал Румен Радев, който ще помете статуквото. Годините на високопарни лозунги за справедливост и възмездие катастрофираха в циничната практика на задкулисното кадруване и безскрупулното преразпределение на ресурси. Но все още остава малка критичната маса от избиратели, които си задават въпроси от типа с какво всъщност лидерът и архитектите на „Прогресивна България“ се оказват по-различни от онези, които заклеймяваха като „корупционен модел“ и „хищна олигархия“? Отговорът се съдържа в имената на хората, които днес диктуват дневния ред в кулоарите на властта. Около партийния връх ври и кипи от олигарси тежка категория — фигури, които не инвестират в идеали, а залагат милиони, за да получават обратно влияние, обществени поръчки и имунитет. От Николай Вълканов и Васил Василев, през братя Бобокови, до сенките около Васил Божков. Огромни масиви от икономическия елит на прехода бързо намериха своя нов пристан.

Особено видима стана симбиозата с пловдивския олигархичен кръг, олицетворяван от Георги Гергов, чиито масонски протежета и доверени лица плътно обградиха лостовете на държавата. Фигури като Иван Демерджиев и Пламен Узунов отдавна превърнаха държавните институции в инструмент за вътрешни разчиствания на сметки.

Върхът на този порочен механизъм обаче има свое конкретно лице — бившият кмет на село Труд Николай Копринков. Превърнал се в новия безапелационен сив кардинал и фактически политически олигарх на прехода, Копринков просто превзе готовите схеми на предишните управления. Публична тайна в политическите среди е начинът, по който действа този паралелен център на влияние — безскрупулно пълнене едновременно на две каси: личната и партийната каса на „Прогресивна България“. Така прокламираната „промяна“ се изроди в елементарна смяна на касиерите, оставяйки гражданите с горчивото усещане за грандиозна измама.

Призракът на улицата: От Белград и Париж към София

Разминаването между сериозното аритметично мнозинство в пленарната зала и кипящия гняв на обществото вече е критично. България се намира в състояние на клокочещо социално напрежение, което управляващите отказват да видят, скрити зад стените на институциите. Това най-ясно го показва ниската избирателна активност, но победата на Йотова поставя още едно перде пред очите на изпълнителната власт и премиера. Въпросът днес не е дали, а кога недоволството ще изригне неудържимо. Настъпва вълната от остри протести и сблъсъци, която разтърси редица столици в Западна Европа и премина с пълна сила през съседен Белград, чука директно на вратите на София. Българските граждани, притиснати от ценовата криза, институционалния цинизъм и беззаконието, едва ли ще имат запасите от сили и енергия да търпят още дълго арогантността на едно самозабравило се мнозинство.