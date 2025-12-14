Мирчев: Тези хора разбират само от шамари и юмруци. Изнасяме Пеевски с хамали от кабинета му

Крайно време е да имаме по-твърди действия, дотук беше с приказките. Тези хора разбират само от едно – шамари и юмруци и ще получат това, за да бъде унищожен този модел. Това заяви пред Би Ти Ви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

„Ако срещна нарушители на вота, ще се засрамят. Крайно време е ние да имаме много по-твърди действия. До тук беше с приказките. Тези хора разбират само от едно – шамари и юмруци, за да бъде този модел унищожен. Затова сме ние там, за да може тези, които 15 години са пленили тази държава, да бъдат изметени. Да дойдат тези новите, независимо дали са Gen Z-ита“, заяви той.

Утре ПП-ДБ започва да събира подписи за извънредна комисия за махане на охраната на Пеевски от НСО, съобщи още депутатът. Според Мирчев Пеевски трябва да бъде „изкаран“ от бившия кабинет на Тодор Живков в някогашния Партиен дом, сегашно Народно събрание, в който се помещава. „Наемаме една фирма за хамалски услуги и го местим“. „От фотостудио го правим на библиотека“, заяви Ивайло Мирчев. Според него това ще е тема на председателски съвет още тази сряда.

След оставката трябва да има със сигурност избори, честни избори. Огромна активност. Много повече граждани, които да гласуват на тях, за да може да се справим с основата задача, която ни даде протестът, а именно разграждане на модела Пеевски“, заяви още съпредседателят на ДБ и добави: „На първо място това, което парламентът сега трябва да направи, е удължителният закон за бюджета. Той трябва да бъде приет, за да може държавата да продължи да работи по нормален начин и да влезем в еврозоната по нормален начин. Извън бюджета – законопроект за въвеждане на 100% машини за вота. Трябва да се върнем към юли 2021-ва, когато имаше изцяло машинен вот. Тогава броенето беше бързо, измамите бяха минимизирани“.

Според него предложението ще бъде подкрепено от всички партии, които имат някакъв инстинкт за политическо самосъхранение. „Хората вече разбраха как се фалшифицират избори. Видяха какво стана в Пазарджик, където Пеевски си напазарува изборите. Хората не искат политиците да бъдат избирано с фалшиви бюлетини“, коментира той.

„Приемлив е всеки, който може да гарантира честността на изборите. Време е след последните събития от декември месец хората да разберат, че Пеевски не е толкова страшен. Не може всеки служебен премиер, всеки служебен министър на вътрешните работи да превива главичка и да го е страх да направи правилните неща“, заяви Мирчев.

„Може би си спомняте, когато Рашков беше служебен министър на вътрешните работи. Поголовна борба с купения вот в Народното събрание стотици въпроси, после отмъщение от ДПС имаше към Рашков за това, че беше пресечена голяма част от купения вот. Очакваме бъдещият министър на вътрешните работи да знае, че той има задължение към страната си. Няма да участваме в никакви мнозинства, в никакви договорки в рамките на този парламент. Без значение кой ще бъде премиер, важното е да е добър държавник“, заяви Мирчев.

„Отправихме призив към всички хора на протеста да се включат като наблюдатели и застъпници на нашата коалиция, за да гарантираме вота. На второ място има страхотна гражданска платформа „Ти броиш“, която ще се включи със наблюдатели на този вот“. Така пък Мирчев коментира предстоящите избори.

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ще внесе още в началото на следващата седмица промени в Изборния кодекс, с които да се върне машинното гласуване на избори. Това пък обяви часове по-рано другия съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов пред БНР.

„Това гарантира елиминирането на повечето от пороците на изборния процес, които видяхме на последните избори. Надписвания, задрасквания. Всичко това може да бъде елиминирано чрез машините. Купуването на гласове не може в цялост, но това пък е работа на МВР“, каза депутатът от ПП-ДБ.

Другият акцент в работата на формацията в близките месеци е да бъдат отнети привилегиите на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. „Изолацията на Пеевски трябва да стартира още от този парламент“, заяви Божанов.

Той беше категоричен, че в рамките на това Народно събрание друг Министерски съвет не е възможен, като подчерта, че ПП-ДБ категорично няма да участва в нови коалиции.

„Този парламент, форматиран от ГЕРБ и ДПС, няма как да се разформатира толкова бързо, че да са възможни други мнозинства за правителство. Управляващите счупиха цялото доверие на обществото, това се видя на улицата. Затова решението е избори“, посочи Божанов.

В навечерието на започващите в понеделник консултации при президента Румен Радев от ПП-ДБ обявиха, че ще поискат от държавния глава предсрочните избори да не се провеждат преди края на зимата.

„Първостепенно за тези избори е да бъдат максимално честни и максимално широки. Да не бъдат ограничавани българските граждани да участват. От гледна точка дори на битови причини – да няма преспи, да не е тъмно, да не е заледено, може би е най-добре те да бъдат през март. Но ние имаме готовност и утре да идем на избори. Това е единственото, което най-вероятно ще обсъдим с президента. Всичко останало е ясно“, подчерта Божанов.

Според него няма проблем, че България ще влезе в еврозоната без приет бюджет за 2026 г.: „Миналата година бяхме в същата ситуация – бюджетът за 2025-а беше приет през март. Не свърши светът, не спря да функционира държавата.“

Божидар Божанов обеща ПП-ДБ да проведе открита кампания с ясни послания към избирателите:

„Следващите ходове са ясни. На тези избори основната ни задача е да търсим подкрепата на всеки един български гражданин, който е бил на площадите в цялата страна. Има мнозинство в българското общество, което иска този модел на завладяна държава, на управление през телефонни разговори от кабинета на Пеевски, да спре. Защото хората виждат, че това се отразява съвсем пряко върху тях. То се видя и в бюджета. Нашата цел е да бъдем първа политическа сила и искаме да стигнем до ситуация, в която може да се правят реформи без значителни компромиси. Това, разбира се, изисква 121 депутати. Призоваваме българските граждани да ни дадат такъв мандат, за да може тези реформи да се случат. Наша работа е да уплътним тази заявки с ясни програми, с ясни послания и да заслужим това доверие. Това предстои, това не е даденост.“