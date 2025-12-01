01.12.2025 | 19:20

Протестите срещу Пеевски и бюджета заляха цяла България: „Кой не скача е прасе“ (видео)

Незапомнена от 2013 г. гражданска активност в София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново-десетки хиляди протестират

Хиляди протестират на ларгото в София тази вечер, но и в Пловдив, Велико Търново и Варна, където кметът Благомир Коцев се включи в най-многолюдния протест от 2013 г. насам. Протестът е срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026, но изразява и цялостното отвращение от властта на Борисов и Пеевски.

Многохилядното множество в столицата стига от площад „Независимост“ чак до Народния театър. Скандира се „Кой не скача, е прасе“ и „Оставка“.

В навечерието на митингите мнозина нагнетяваха очаквания за ескалация на мирните шествия. Обещаните 9 КПП-та, които да посрещнат протестиращите от всички страни на площад „Независимост“, обаче се оказаха проформа. Демонстрантите преминават свободно, на малцина са проверени раниците, без да се иска легитимация. Ето това бяха обявените от СДВР КПП-пунктове.

„Нямаме нищо против мирно протестиращите граждани, които желаят да изразят позиция чрез мирни действия, но когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество или посягат на колеги, считам, че е редно да бъдат незабавно изведени“, заяви по-рано днес директорът на СДВР Любомир Николов във връзка с новите протести срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026.

„Разчитаме на самите организатори да ни оказват незабавна помощ и да подават незабавно информация към нашите служители за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия“, обясни още Любомир Николов и отправи апел към Столична община – при евентуално напрежение да издаде заповед за прекратяване на протеста. Така на практика висшият полицай потвърди опасенията за сценарий на властта за сплашване и разгонване на протестиращите. Ето какво написа депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев във Фейсбук:

„Това, което МВР не ви каза:

Специализиран отряд за борба с тероризма – баретите, които пазят и Пеевски, е вдигнат в повишена готовност.

Спрени са отпуски и командировки в МВР.

Към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

След среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие.

Разработен е сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията“, написа Мирчев.

В изявление по обед Пресцентърът на МВР опроверга депутата, като нарече многократно споделяните съобщения „поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи“. Не са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ и се спазват графиците на полагаемите се почивки на секторите, включително част от служителите са командировани извън София за предварително планирани обучения и задачи, казват още от МВР.

Младите лекари, обединени от Национален протест „Бъдеще в България“, са в готовност да окажат медицинска помощ на пострадали по време на протеста. „Ще бъдем в Триъгълника на властта. Ще носим неща, необходими за оказване на първа помощ при нужда и за промивка при пръскане със сълзотворен газ“, написаха младите медици в социалните мрежи. „Ще ни познаете по отличителните знаци – медицински маски и ръкавици“, посочват те и призовават за мирен протест.

За разлика от недоволството миналата седмица тази вечер протести има в редица градове на страната. Протестът в София е под наслов „Няма да позволим да ни ограбят!“.

И Варна излезе на протест. В морската столица толкова хора не са се събирали от 2013-а, когато отново се протестираше срещу Пеевски. Очаква се с реч да се включи и кметът Благомир Коцев, който доскоро бе в ареста.

Сборният пункт на протеста в Пловдив е площад „Съединение“, където също се е събрало множество.



Планирани са демонстрации и в Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Бургас и Русе.

Кметът на София Васил Терзиев отложи запалването на светлините на коледната елха, което по традиция се провежда на 1 декември. „Светлините на елхата ще запалим утре – защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада“, написа той във Фейсбук. Според кмета няма как да празнуваме, докато „нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна“. Празничното дърво на площад „Св. Александър Невски“ е украсено в бяло и червено, с повече от 1300 фигурки и над 20 000 светлинки, които ще грейнат утре, 2 декември, от 18:00 часа.

Българи в Лондон направиха протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София. „Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!“, казват протестиращите.

„Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна“, гласи още позицията им.

След многохилядния протест миналата седмица управляващите обявиха, че са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очакванията са, че във вторник управляващата коалиция ще каже идеите си за промени в приетия на първо четене републикански бюджет. Според лидера на ПП Асен Василев обаче бюджетът не може да бъде преработен, без да се оттегли.