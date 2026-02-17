17.02.2026 | 22:19

Хората на Атанас Зафиров, които допуснаха сглобката с ГЕРБ и ДПС-НН, аут от червените листи

Няма да ги гоня от партията, но мястото им не е в ръководните структури, каза лидерът на столетницата

Листите на БСП за предстоящите парламентарни избори ще бъдат добре филтрирани, за да няма в тях хора, допуснали партията да влезе в коалиция с ГЕРБ и ДПС-“Ново начално“. В „Интервюто на деня“ по бТВ новият лидер на столетницата обяви, че те няма да бъдат гонени, но нямат място и в ръководните структури на партията.

Той не прогнозира дали ще падне ветото на Илияна Йотова срещу промените в Изборния кодекс, с които се намалява броя на секциите в страните извън ЕС, но като уточни, че ГЕРБ, ИТН и „Възраждане“ имат 115 гласа изчисли, че се търсят още шест. Надявам се да не ги намерят при нас, подчерта червеният лидер.

Той сподели, че не е информиран и дали ще има членове на партията му в проектокабинета на Андрей Гюров.

„Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Затова дори да има някой, той ще е в лично качество“, обясни Зарков.

С интерес очаквам да видя кои ще бъдат предложени за министри и може да се окаже, че част от въпросите ви няма смисъл да бъдат разисквани“, каза той на водещия Златимир Йочев.

Новият социалистически лидер не пожела да тълкува думите на Драгомир Стойнев, който при консултациите с президента Илияна Йотова бе казал, че всички политически сили са длъжни да помогнат на служебния кабинет.

Според него изборът на Йотова е адекватен. „Тя се позиционира с предпочитанието си за Гюров много ясно по линията на основния въпрос, който разцепва българското общество във всичките му структури, а именно – за или против един модел, олицетворен от една доминация, която владееше парламентарното мнозинство през последната година. Президентът нямаше какво друго да направи“, коментира той.

„Стигнахме до служебен кабинет заради олигархията, заради мафията. Крайно време е да ги надделеем“, заяви Зарков.

„Ще поставим БСП на вълната на тези, които целят нормалност, а именно – управление по конституционата рамка, каквато е заложена, а не под нейната фасада, зад която се крият нещата, които всички виждат ясно“, каза още той.