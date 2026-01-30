30.01.2026 | 10:40

И Драгомир Стойнев не иска повече да е депутат

БСП ще влезе в парламента, Румен Радев ни е конкурент на вота, каза социалистът, считан за червено прокси на Делян Пеевски

Председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена Левица“ Драгомир Стойнев няма да бъде кандидат за депутат на предстоящите избори, обяви той по бТВ.

„Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.

Вчера лидерът на „БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров също обяви, че няма да участвам в битката за парламента на предстоящите избори отново с мотива, че трябва да се даде път на младите хора в партията.

„Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артист си“, коментира още той.

Според него конгрес на БСП преди изборите е грешна стъпка, тъй като той се превръща в братоубийствен.

Всички останали партии са ни конкуренти, заяви Стойнев по повод политическия проект на бившия президент Румен Радев.

БСП работи единствено и само за себе си и коалицията от левите партии. След изборите и след като се влезе в парламента, защото съм убеден, че БСП ще е вътре, тогава вече отново идва съдбовният момент, в който трябва да вземем решение дали ще влезем в управление за стабилизация, или отново ще се тласне държавата към нови предсрочни парламентарни избори“, посочи Драгомир Стойнев.