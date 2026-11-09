09.11.2026 | 20:21

И изведнъж българската „демократична общност“ заобича „Кауфланд“. Защо?

След метиловия алкохол умните и красивите се загрижиха за мафията на търговските вериги, които безчинстват от десетилетия в България, защото няма държава

Намерете си някой, който да ви обича така, както българскаката демократична общност заобича „Кауфланд“!

Готови са за римейк на онзи велик филм „Боговете сигурно са полудели“, в който бушмени намериха хвърлена бутилка „Кока-кола“ и решиха, че е небесен дар, нещо свещено, нещо отвъд простата материя (и мизерия) на земното съществуване. Тотем, който променя живота на племето.

Шаманите, вещерите, вуду и джуджу експертите от племето сега вкупом повтарят ритуалния напев: „Знаете ли къде няма Кауфланд, а? Да, в Москва няма Кауфланд. Случайност?“

А българският римейк на „Боговете сигурно са полудели“ ще се нарича „Ботовете сигурно са полудели“, заради еднопластовата и роботизирана реакция в защита на огромната компания.

Припомняме, че до голяма степен, с известни изключения, политическото племе, което сега издига нов тотем на демокацията в образа на глобена глобална корпорация е просто местен, туземен вариант на онези западни активисти, които искат да национализират Space X, а преди време ритуално подпалваха и драскаха по автомобили Tesla, за да протестират срещу Илон Мъск.

Никаква последователна защита на предприемачи и инвеститори, никаква принципна пропазарна позиция не търсете тук. Имаме си работа със сурова бушменска емоция.

Отношението към капитализма и корпорациите се диктува от ситуационни политически и партийни обстоятелства. Ако Кауфланд случайно реши да спонсорира нещо, което нашата гражданиада не одобрява, приказките за „свободния пазар“ и „чуждестранните инвеститори“ ще се изпарят от техните речници като псувните по Пеевски, когато трябва да се сяда в скут.

Владислав Апостолов