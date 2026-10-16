16.10.2026 | 9:33

Идва ли зимата? Краят на седмицата носи сериозно застудяване

Максималните температури ще бъдат едва 15 градуса

Студ, облаци и дъжд ще определят времето днес в България, 16 октомври. След краткото подобрение в четвъртък петък носи ново застудяване, придружено от северен вятър и валежи на много места.

Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса, а в София термометрите ще достигнат едва около 10 градуса. По Южното Черноморие се очаква дъжд, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На много места ще превалява, а слабият до умерен северен вятър ще продължи да пренася по-студен въздух. Така температурите ще останат по-ниски в сравнение с предходния ден, когато на места достигнаха 19 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава и постепенно ще се доближи до обичайните стойности за октомври.

По Черноморието петъчният ден ще бъде предимно облачен, като валежите ще са главно по южното крайбрежие. За Бургас и околните населени места това означава хладно и ветровито време, при което чадърът отново ще бъде необходим. Ще духа умерен до силен вятър от север, а максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 14 и 16 градуса. Морската вода остава сравнително топла за сезона – между 19 и 20 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще се задържи през по-голямата част от деня, а валежите над около 1300 метра ще бъдат от сняг. Под тази височина ще вали предимно дъжд. Северният и североизточният вятър ще бъде умерен до силен, което ще създава допълнително усещане за студ по откритите високопланински части.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра се очаква да достигне едва минус 1 градус. Комбинацията от сняг, вятър и ниски температури изисква добра предварителна подготовка от туристите, които планират преходи в планината. Времето ще бъде особено неблагоприятно по откритите била, където поривите на северния вятър ще се усещат най-силно.

В София слънцето изгрява в 7:41 часа и ще залезе в 18:43 часа. Продължителността на деня е 11 часа и 2 минути. Луната ще изгрее в 13:39 часа и ще залезе в 22:03 часа, като се намира два дни преди първа четвърт.

Прогнозата за 16 октомври е изготвена от дежурния синоптик Калин Петров от НИМХ.