14.01.2026 | 13:06

Илияна Йотова избира служебен премиер

Вицепрезидентът Илияна Йотова, която е и сред най-често спряганите имена за заместник на Радев на предстоящите избори за „Дондуков“ 2 в края на годината, ще се превърне в главно действащо лице при съставянето на поредното служебно правителство. Йотова ще излезе на авансцената, ако Радев обяви проекта си след очакваното връщане на третия мандат.

Вероятността това да се случи е 90 процента, след което досегашният държавен глава ще се включи в кампанията за съставяне на нов парламент, интриганства изданието „Филтър“. Тогава бившата журналистка от БНТ ще проведе консултациите с потенциалните кандидати за премиер от така наречената домова книга и ще трябва да отвори пътя за съставянето на служебен кабинет, чиято задача е да гарантира честното провеждане на изборите.

Според Конституцията овластяването й като държавен глава няма да попречи самата тя да се включи в надпреварата за „Дондуков“ 2 и най-вероятно ще получи благословията на Румен Радев. Йотова отдавна е в политиката, натрупала е опит в БСП като евродепутат и вице на Радев, така че най-вероятно ще се справи с отговорната задача.

Бившата социалистка е сред знаковите лица на БНТ, преди да се включи в политиката. Тя е водеща на новините на Националната телевизия и дори оглавява дирекция „Новини и актуални предавания“ на „Сан Стефано“. Кариерата й в БСП обаче е далеч по-впечатляваща. Йотова ръководи пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия, става член на ВС на БСП от 2000 г., а впоследствие – заместник-председател на Градския съвет на БСП в София. Избрана е за депутат и евродепутат от групата на социалистите и демократите. През втория си мандат в Брюксел тя е заместник-председател на Комисията за борба срещу организираната престъпност, корупцията и прането на пари.

Социологическите агенции засега не са правили официални сондажи за резултата на бъдещата партия на Радев, тъй като проектът все още не е обявен. Предполага се обаче, че досегашният президент ще привлече гласове на разочаровани от досегашното управление, както и на голяма част от хората, които не гласуват през последните години.

Бъдещата партия на Радев със сигурност ще пренареди политиката в България. Предполага се, че президентът ще привлече избиратели на БСП, „Възраждане“ и дори на ПП-ДБ и ГЕРБ. В същото време предварителните прогнози на анализаторите са, че Радев ще спечели между 70 и 100 места в бъдещия парламент, което няма да е достатъчно да състави самостоятелно правителство. Най-голямата трудност пред него е неизбежното коалиране с партньори във властта. Най-логично е Радев да потърси партньорство с ПП-ДБ, въпреки че президентът бил силно разочарован от поведението на лидерите на „Продължаваме промяната“, които лансира на политическата сцена, но впоследствие нарече „шарлатани“.

Политолози допускат, че негов партньор биха могли да станат хората от „Възраждане“, въпреки че подобен съюз няма да бъде приет благосклонно от Европа и Америка. А и Костадин Костадинов е упорит по отношение на принципа си да не участва в каквито и да било коалиции.

Най-любопитна би била колаборация с ГЕРБ, макар че тя е особено сложна, защото всички послания на Радев през последните години са насочени срещу управлението на Борисов. Невъзможните на пръв поглед коалиции обаче не са в действителност невъзможни, защото в политиката открай време няма вечни врагове, а вечни интереси.