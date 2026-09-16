16.09.2026 | 13:35

Илияна Йотова се отърва от Валерия Велева

Журналистката напусна Инициативния комитет на кандидат-президента

Главният редактор на ДПС- сайта „Епицентър“ Валерия Велева обяви току-що, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Решението й идва след остър политически спор заради това, че медията й снощи публикува материали от комплексната експертиза по случая „Петрохан – Околчица“.

Преди час съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов призова Йотова и Вълчев публично да се разграничат от Велева и тя да бъде отстранена от комитета, защото по думите му не постъпила правилно, публикувайки тези документи, определени от него за „свободен, жаргонен преразказ“.

„Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова“, заяви Велева в отговор. Тя подчертава, че не се отказва от журналистическата си работа, но не желае публикации, за които носи редакционна отговорност, да бъдат използвани в започналата президентска кампания.

Няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка“, посочва журналистката. Според нея спорът около „Петрохан“ вече се прехвърля от терена на разследването и журналистиката към предизборното противопоставяне.

Снощи в сайта на Велева излязоха 152 страници от експертизата по „Петрохан“, които са със шокиращи данни. Експертизата анализира личностите и отношенията в групата около Ивайло Калушев, нейната вътрешна йерархия, религиозните и психологическите зависимости, сексуалното поведение, както и възможните мотиви, довели до смъртта на шестимата.

Сред най-чувствителните части са данните за непълнолетно момиче, обозначено тук единствено като Т., и показанията на неговия баща Д.П. Според експертното заключение събитията около Т. непосредствено преди трагичния финал са имали ключово значение за кризата в групата.

„Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат в заглавия и подзаглавия“, смята съпредседателят на Да, България Божидар Божанов.

Той критикува и начина, по който институциите представиха случая на продължителния си брифинг на 14 септември. По думите му пресконференцията не е успяла да увеличи доверието към официалната версия и е оставила множество въпроси. Прокуратурата от своя страна заяви, че събраните до момента доказателства не променят извода й за липса на външна намеса както при хижата „Петрохан“, така и под връх Околчица.

Велева отхвърля критиката, че журналистическото разкриване на съдържанието на експертизата трябва да бъде подчинено на принадлежност й към инициативния комитет. В позицията си тя посочва, че принципно не приема безконтролното разпространяване на чувствителни лични данни, но защитава обществения интерес от разкриване на информацията за предполагаемото насилие над деца, описано в експертизата.

Журналистката заявява още, че за нея обществото трябва да получи максимално пълна картина за случилото се в „Петрохан“, дори когато това носи професионална и лична цена за хората, които публикуват информацията