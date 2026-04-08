08.04.2026 | 11:44

Имотите скочиха със 157%

България е сред държавите в ЕС с най-експлозивно поскъпване през последните 10 години

България продължава да бъде една от държавите в Европейския съюз с най-експлозивен растеж на цените на имотите. Новите данни на Евростат за четвъртото тримесечие на 2025 г. разкриват, че страната е се нарежда на челна позиция по поскъпване на жилищния фонд в десетгодишен план.

Докато средното нарастване в ЕС за периода 2015 – 2025 г. е 64.9%, България отчита внушителен скок от 157%. Този резултат я нарежда в топ 4 на държавите с най-голямо увеличение, веднага след Унгария (+290%), Португалия (+180%) и Литва (+168%).

За същия период наемите в ЕС са се увеличили средно с 21.8%, но тенденцията в България, както и в почти целия съюз (с изключение на Финландия), показва, че цените за покупка на имот растат значително по-бързо от тези за наемане.

Текуща ситуация в ЕС към края на 2025 г.

Динамиката на пазара не стихва и в края на изминалата година. Данните за четвъртото тримесечие на 2025 г. показват:

Годишен ръст в ЕС: Цените на жилищата са се повишили с 5.5% спрямо същия период на 2024 г.;

Ръст на наемите: На годишна база наемите в съюза са се покачили с 3.2%;

Краткосрочна динамика: Спрямо предходното (трето) тримесечие на 2025 г. имотите са поскъпнали с 0.8%, а наемите – с 0.6%.

България е сред 12-те държави членки, в които цените на жилищата са скочили повече от двойно от 2015 г. насам. В контраст с този общоевропейски подем, Финландия остава единствената страна в ЕС, където цените на имотите всъщност са отбелязали лек спад (-3%) за последното десетилетие.

При наемите най-голямо е увеличението в Унгария (+109%) и Литва (+88%), като всички 27 държави от ЕС регистрират ръст в този сегмент.

Данните на Евростат потвърждават, че инвестицията в недвижими имоти в България остава един от най-динамичните сектори в икономиката, но и поставят въпроса за достъпността на жилищата на фона на изпреварващия ръст на цените спрямо наемите и общите нива на инфлация в региона.