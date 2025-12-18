18.12.2025 | 19:35

Имотната сделка на века: Властта се готви да даде 100 млн. евро за поляна от 68 дка до АЕЦ “Козлодуй“

Първоначалната оценка на терените, възложена от АЕЦ е 18 000 лева на дка или 68 дка за- 1 224 000 лв. Но от Министерството на енергетиката не са съгласни и пращат държавен оценител. Той оценява същите терени на близо 3 млн. лв. на декар

Депутати от ПП-ДБ осветиха скандална имотна сделка, която властта готви покрай строежа на нови мощности за АЕЦ „Козлодуй“. Става въпрос за поляна от 68 декара за площадка за новите мощности. Поляната е оценена за колосалните 99 милиона евро. Така цената за декар излиза близо 1,5 милиона евро, а на квадратен метър – близо 1500 евро – нечувани цени на пазара за земеделски земи.

„Ще напълнят партийните касички през АЕЦ Козлодуй, а всички ние ще платим тази корупция през цената на тока“, коментира депутатът Венко Сабрутев (ПП-ДБ). Той казва, че през 2013 г. същата поляна е закупена за 3 милиона лева.

Асен Василев на свой ред зададе от парламентарната трибуна въпрос към енергийния министър Жечо Станков (ГЕРБ) готви ли се такава сделка. Василев цитира писмо от 26 ноември 2025 г. от АЕЦ „Козлодуй“ до БЕХ (Българския енергиен холдинг), в което от атомната централа искат придобиване на имот за новите мощности. Цената на имота е 98 910 000 евро.

„Ако искате да опорочите изграждането на новите два блока, това е пътят, г-н министър“, обърна се той към Жечо Станков, който бе в пленарната зала.

„Вместо държавата да проведе отчуждителна процедура, с които да се обезщети собственикът на имота на пазарни цени, ръководството на АЕЦ Козлодуй, БЕХ и Министерство на енерегетиката решават да преминат към директна покупка. Целта е ясна – драстично завишаване на цената, връщане на “ресто” и пълнене на партийните каси преди изборите. (…) Това се нарича мега наглост! Мега корупция! Всички плащаме тази наглост и корупция през цената на тока. Борисов и Пеевски смениха светкавично състава на КЕВР, а първото нещо, което направи новият състав беше да вдигне РЕКОРДНО цената на тока – само за няколко месеца, повече отколкото за последните три години взети заедно“, коментира Сабрутев.

„Вярно ли е, че АЕЦ „Козлодуй“ купува 68 декара земеделска земя със статут „ливада“ за 100 млн. евро без ДДС, което прави 1 470 588 евро за декар (2 876 176 лв./дка), попита Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната“. Той попита защо този частен терен не е бил осигурен по-рано, а едва сега и защо се прибягва до покупко-продажба, вместо да се приложи процедурата за отчуждаване, предвидена за осъществяване на важни инфраструктурни обекти.

Министърът на енергетиката не отговори по същество на тези въпроси. Вместо това той коментира колко са важни новите мощности и каза, че такова плащане към момента не е направено и сделка няма. Той не каза дали властта ще одобри плащането за мега имотната сделка.