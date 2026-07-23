Информацията за тръгването на „Мишлен“ от България е фалшива, твърди Ричард Алибегов

От „Мишлен“ не казват „не“, както се изписа в публичното пространство. Това, което направиха инспекторите от „Мишлен“, беше предварителен одит, след който ще има поне още пет или шест одита. Двайсет заведения в София са били инспектирани, но не знаем кои са, тъй като договорът със Столична община е конфиденциален. Така че нищо от това, което се изговори, не отговаря на истината. Хората не се интересуват от истината, а гонят сензацията. Това заяви в интервю за NOVA NEWS Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ).

Той уточни, че целият процес, докато се сдобие дадено заведение със звезда „Мишлен“, трае между три и шест години. „В Атина това е отнело пет години и седем одита. В Солун одитите продължават вече пета година“, допълни Алибегов.

По думите му би било изключително престижно за страната ни да имаме заведение от ранга на „Мишлен“, заявявайки, че подобно постижение е сравнимо с успеха на Дара, заради чийто триумф догодина България ще бъде домакин на „Евровизия“.

Алибегов поясни още, че не всяко заведение става за „Мишлен“, тъй като критериите са много стриктни. „Това означава заведението да е с малко меню, с малко на брой маси. Това са малки заведения, в които шеф-готвачът всеки ден прави ново меню“, разясни той.

По друга тема – цените по Черноморието – председателят на БАЗ увери, че по родните ни курорти има абсолютно всичко: както много скъпи хотели и заведения, така и немалко евтини хотели и ресторанти. „Единственото мерило за качеството и цените по ресторантите са клиентите. В крайна сметка никой не ви принуждава да седнете в заведение, в което ценовият клас не ви допада“, отбеляза Алибегов.

Относно недостига на работна ръка Алибегов коментира, че този проблем е от години. „Не е вярно, че работната ръка от чужбина е по-евтина. В брашна се плащат изключително хубави заплати, но българските работници просто нямат интерес към този физически труд, защото това са осем часа на крак„, каза той.

В заключение Ричард Алибегов заяви, че в България изпитваме недостиг на работна ръка, защото имаме много туристи по курортите.