23.07.2026 | 18:37

Така се прави: Радев започва от нулата преговорите с „Райнметал“

Кабинетът ще настоява България да държи контрола над завода за боеприпаси с 51% от капитала

След като правителството на премиера Румен Радев спря проекта за изграждането на два завода на германския отбранителен концерн „Райнметал“ в България, преговорите между двете страни започват отначало.

Това съобщи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев след среща с представители на германската компания. В разговорите участва и министър-председателят Румен Радев.

В началото на юли Александър Пулев заяви, че държавата не разполага със средства за изграждането на двата завода – за производство на барут и на 155-милиметрови артилерийски снаряди. Споразумението за съвместна инвестиция между България и „Райнметал“ беше подписано през октомври 2025 г. от кабинета на Росен Желязков. Тогава Пулев обвини предходното управление, че е създало погрешното впечатление, че проектът може да бъде финансиран по линия на европейския механизъм SAFE. По думите му договорът не защитава в достатъчна степен българския интерес и ще се наложи цялостното му предоговаряне. След замразяването на проекта германската компания насочи вниманието си към Хърватия и подписа договор с хърватската компания DOK-ING.

Днес Пулев заяви, че при прегледа на проекта са били установени „редица проблеми“ в неговия механизъм. „Учредителен договор няма, съвместно дружество между ВМЗ-Сопот и „Райнметал“ няма“, посочи министърът.

Добави, че за проекта не е било осигурено финансиране в държавния бюджет въпреки „щедрите обещания на кабинета на Борисов“. „Разчети и финансова обосновка няма, няма аргументация, няма аналитичност. Теренът за осъществяване на проекта не е оптимален“, коментира Пулев.

Разговорите с „Райнметал“ са започнали по инициатива на Румен Радев още докато е бил президент, а впоследствие са били прехвърлени към правителството на ГЕРБ, стана ясно от брифинга.

Въпреки критиките към досегашната подготовка Пулев увери, че кабинетът има политическа воля все пак проектът да бъде реализиран.

„Работим в интерес на българските граждани да заздравим отношенията с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога с „Райнметал“, за да постигнем общите цели – модернизацията на българската армия, на българското производство и технологичен трансфер, за да може нашата икономика да върви напред и да бъде един от лидерите в Европа“, заяви министърът.

Двете страни вече са се договорили за регулярни срещи, на които да бъде обсъждано развитието на проекта.

На брифинга присъства и изпълнителният директор на звеното за енергетични материали на „Райнметал“ Паскал Шрайер. Той коментира, че основната цел на проекта остава подкрепата за българската отбранителна индустрия чрез производство на барутни компоненти, които са дефицитни на световния пазар.

Според Шрайер втората основна цел е изграждането на технологии за производство на пропеланти за нуждите на българските въоръжени сили, което ще допринесе за укрепването на националната сигурност и за производството на боеприпаси по стандартите на НАТО.