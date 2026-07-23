Мъжът на Мая Манолова оглави „Кинтекс“

Бившият министър на отбраната от правителството „Орешарски“ Ангел Найденов е новият шеф на борда на директорите на държавния оръжеен търговец „Кинтекс“, съобщи във „Фейсбук“ Мая Александрова от партията на Корнелия Нинова „Непокорна България“.
Решението за назначението е взето още на 7 юли, но още не е съобщено официално от правителството на Румен Радев. Интересното е, че един от членовете на борда, който е гласувал предложението, е друг бивш министър – Росен Христов, който оглавяваше министерството на енергетиката в едно от служебните правителства, назначени по времето, когато Румен Радев бе президент.
Ангел Найденов бил депутат от „Коалиция за България“ в 4 парламента. По време на престоя си в Народното събрание е бил член на комисията по външна политика и отбрана и зам.-председател на комисията по външна политика.
Бивш кмет на Димитровград и бивш областен управител на Хасково. Съпруг на Мая Манолова.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране