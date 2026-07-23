23.07.2026 | 20:06

Зомбитата от петроханската секта са се друсали с три вида екзотични растения

Експертизата на разследването излиза в средата на август. Разкритията са шокиращи

Псевдоламата Ивайло Калушев, който, както става ясно, е един от най-драстичните случаи в световната практика на сериен педофил, е изпържвал мозъците на петроханската секта с три вида наркотици, за да ги превърне в зомбита, които да го следват дори в задгробния живот, пише „Филтър“, позовавайки се на източници, запознати с разследването на случая. Това са силно психеделичният кактус Peyote, магическите гъби Teonanacatl и растението Оахака. Сред личните вещи на Калушев е намерена литература за това как действат, как се приготвят за употреба и какви са ефектите. Свидетели, които са присъствали на психосеансите в хижа „Петрохан“, също са разказали за дрогите, с които Калушев и компания са изпадали в транс, за да се свързват с минали и бъдещи животи, различни божества и дори извънземни. Свързването много често ставало чрез сексуални практики между мъж и младо момче.

Разследването за труповете на шестимата петроханци е към края си и се чака само заключението на сложната четворна психологическа, психиатрична, теологична и сексуалистична експертиза. Основната версия остава същата – Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев се самоубиват до хижата, Калушев убива любимците си – малкия Александър и 22-годишния Николай, а накрая слага край и на собствения си живот. Според данните от разследването всички са знаели, че ще отидат в друго измерение, за да последват своя гуру, който е бил всичко за тях. Години наред Калушев е обработвал психиката на последователите си, включително с екзотични наркотични растения. Според свидетели по разследването той е имал фиксидея да е водач, който е обсебил действията, съзнанието и най-вече телата на хората около него.

Педофилът Калушев събира хора около себе си още през 2008–2009 година, когато живее в село Краево до Ботевград. Там отглеждал вид психеделични гъби, за които се грижели Деян Илиев и Валери Андреев – първите му последователи в делото на живота му. С тях се дрогирали, но истинските наркотични растения Калушев и компания открили в Мексико, където заминават с лодка през 2013 година. С парите на родителите на Валери Андреев Калушев купува там имоти и се свързва с местни шамани. Дотогава бил само будист, като проповядвал изкривено учение на източната религия, което да оправдава бруталните сексуални актове с малолетни и непълнолетни момчета. В Мексико станал и шаман, гадател, лечител, за което последователите трябвало да му вярват. Точно в Южна Америка Калушев започнал да ползва силни упойващи растения, както го правели племената там преди хиляди години.

Едно от тях е кактусът Peyote, който се употребява след преработка, а резултатът бил духовни видения и пречистване на духа. Гъбите Teonanacatl отваряли съзнанието по време на духовни церемонии и пренасяли Калушев и останалите в други светове. Най-опасното растение, с което се запознали в Мексико обаче, е оахака, ползвано от племената там за лечение, гадаене и изпадане в състояние на дълбок транс. Сектата на Калушев се връща в България през 2019 година, но с познания за наркотичните растения и богат запас от количества, за да се пренасят в други светове. В Южна Америка остава само Деян Илиев, за да управлява имотите им, и точно той е снабдявал Калушев и компания с „магичните“ растения, когато привършат.

Петроханците са медитирали по свои собствени правила по няколко часа на ден, като често са ползвали дрогата от Мексико, за да търсят духовните просветления със замъгленото си съзнание. Само малкият Александър не бил дрогиран, А Николай започнал след като навършил 18 годишна възраст. Постепенно по-възрастните се пристрастили към Оахака, Пейот и гъбите Teonanacatl, а кога да се употребявал решавал еднолично Калушев. Страничните ефекти от наркотичните растения обаче са много силни и причиняват необратими увреждания за психиката на употребяващитe – не изпитват страх от нищо и губят представа за реалността. Появява се желание за постоянно присъствие в илюзорните светове, в които растенията от Мексико ги изпращат.

Според разследващите Калушев е успял умело да манипулира по-младите Александър и Николай, за които е бил повече от баща, а възрастните Ивайло, Пламен и Дечо е подчинил с дрога и ги убедил, че има свръхестествени способности да ги води в този и в други светове. По тази причина тримата от хижата слагат първи край на живота си под влиянието на последната доза от трите вида наркотични растения. Три до пет дни по-късно Калушев се уверил, че са мъртви. Последното влизане в интернет от кемпера е регистрирано на 3 февруари, а Пламен, Дечо и Ивайло са се самоубили на 1-ви. Според психолозите Калушев е изпитал удовлетворение, че подчинените му от хижата са го послушали и са му вярвали безрезервно, че и той ще ги последва. След това е застрелял младежите, а накрая себе си.

Нови насоки бавят края на разследването

Сложната експертиза се очаква да е готова до средата на август

Обявяването на края на разследването се бави по три причини. Първата е, че сложната експертиза още не е готова и се налага да бъде коригирана и синхронизирана между десетките вещи лица, които работят по нея. Очаква се експертизата да е готова някъде около средата на август.

Втората причина е другата насока на разследването освен самоубийствата – финансирането на дейността на сектата, която е действала под прикритието на неправителствена организация за планинско рейнджърство. Третата е проверката в МВР срещу негови служители за това дали тримата в кемпера е можело да бъдат заловени преди самоубийството им. Те бяха издирвани цяла седмица след опожаряването на хижа „Петрохан“, а маршрутът им стана известен на МВР едва след намирането на труповете на Калушев, Николай и Александър. След смяната на изпълнителната власт в МВР е започнала и проверка за дейността на няколко полицейски служители, които са работили по издирването на Калушев в първите дни, когато основната версия беше, че той е убил и тримата в хижата. Някои от тях бяха отстранени от постовете си, а други още работят по случая.

По сексологичната експертиза имало множество данни за интимни отношения между ламата и младите му ученици, но в прокуратурата няма единно мнение как това да бъде съобщено на обществото, за да се избяга от поредните скандали с близките на загиналите.

Най-мистериозната личност в цялата история до скоро оставаше тази на момичето, с което Калушев, Александър и Николай са пътували с кемпера до морската им къща. Според свидетели е имало напрежение между Калушев и Николай Златков, защото младежът показвал, че харесва момичето. Ламата бил ревнив към учениците си и не позволявал да бъдат обсебени от други хора, освен от него. Особено от момичета, към които открито се отнасял с пренебрежение. По данни от разследването, разкрити само за „Филтър“, по време на пътуването и пребиваването в морската къща на 14-годишното момиче била отнета девствеността чрез вибратор лично от Калушев. Самият акт е бил особено брутален и затова спестяваме на читателите някои подробности и детайли.