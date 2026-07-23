23.07.2026 | 21:49
Паниката в ДПС е огромна
Хората на Пеевски обикалят из Вашингтон, както беше казал Бойко Борисов за един украински външен министър, "като сирачета"! Жалка гледка. Вкопчват се във всеки американец, де що има нещо общо с администрацията и властта, и не се притеснява да бъде сниман с тях, понеже не осъзнава какво и кого представляват
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране