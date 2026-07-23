23.07.2026 | 21:49

Паниката в ДПС е огромна

Хората на Пеевски обикалят из Вашингтон, както беше казал Бойко Борисов за един украински външен министър, "като сирачета"! Жалка гледка. Вкопчват се във всеки американец, де що има нещо общо с администрацията и властта, и не се притеснява да бъде сниман с тях, понеже не осъзнава какво и кого представляват

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