23.07.2026 | 22:14

Пъдпъдъка заплашва държавен съдебен изпълнител: Ще те направя най-известния хомосексуалист в Бургас!

Кольо Кръстев е подал сигнал на телефон 112, ще съди Николай Филипов за закана и обида

Николай Филипов – Пъдпъдъка със закана срещу държавен съдебен изпълнител. Обещал му да го направи „най-известния хомосексуалист в Бургас“. Това научаваме от сигнал на Кольо Кръстев – държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Бургас. Малко след заканата длъжностното лице се отвежда от производството, по което е ангажиран.

За момента не е ясно дали това е заплаха срещу сексуалната неприкосновеност на Кръстев, но има подаден сигнал от 17 юли, около 17:45 ч. във връзка с инцидента, на телефон 112. В протокола, държавния съдебен изпълнител е описал, че си дава отвод, тъй като възнамерява да води дела срещу Николай Филипов за закана и обида. Длъжностното лице алармира и Районния съд в Бургас за случилото се на кантара в село Кръстина, община Камено.

Кольо Кръстев е натоварен да следи за събирането на реколтата във връзка с търговския спор между „Маджарова 83“ с управител Стоян Тенекеджиев и “Агро ферт България”, свързвана с Николай Филипов – Пъдпъдъка.

Търговският спор между Тенекеджиев и Пъдпъдъка вече доведе до множество разкрития, сред които данни и свидетелски показания за поръчка от страна на Николай Филипов за покушение над журналистa от Bird.bg Димитър Стоянов, както и за нерегламентиран, вероятно корупционен, контакт между Пъдпъдъка и депутата от ДПС Калин Стоянов, докато последния е на чело на ГДБОП.

Няма да коментираме по същество спора между земеделския производител „Маджарова 83“ с управител Стоян Тенекеджиев и кредитора й „Агро ферт България“, до колкото именно Тенекеджиев е свидетеля, който пръв, макар и не единствен, сезира властите и информира екипа ни за подготвяното покушение. Държавният съдебен изпълнител Кольо Кръстев се „намесва“ в отношенията между двете компании след данни за злоупотреба с власт от страна на ЧСИ Георги Михалев, който пръв е ангажиран по обезпечителните мерки на кредитора „Агро ферт България“.

Заканата срещу длъжностно лице е нов „връх“ в ескалиращото поведение на Николай Филипов. След като стана обект на разследване във връзка с данните за подготвян атентат срещу журналист, Пъдпъдъка придоби качество на свидетел срещу Калин Стоянов, а вероятно и срещу Делян Пеевски и други ключови фигури от управлението на страната.

Безспорно, ако Филипов е предоставил неоспорими доказателства за корупция, реализирана от ДПС напрмер, той е изключително важен свидетел. Това обаче не е повод той да бъде оставен безнаказано да заплашва длъжностни лица в рамките на търговски спор. Качеството на свидетел не дава имунитет, като конституционен съдия!