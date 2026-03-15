15.03.2026 | 21:40

Иран държи ключа към отварянето на световните енергийни пазари

Доналд Тръмп няколко пъти излъга, че Техеран е "напълно победен" и че напира за преговори със САЩ

“Когато саудитската държавна петролна компания “Арамко” каза в писмо на своите купувачи тази седмица, че няма никаква идея кое пристанище ще използва през април за свой експорт, това разкри една нова реалност: Иран, а не САЩ държи ключа към отварянето на световните енергийни пазари, пише агенция „Ройтерс“ в обобщаващ материал за войната в Персийски залив.

В писмото, пратено до всички клиенти на “Арамко” по света, се казва, че те могат да получат петрол от Червено море, но може и да го получат от Персийския залив. Няма яснота за което. “Май най-добре щеше да се обадя на Иран, за да разбера кога ще свърши тази война и да си получа петрола”, заяви пред Ройтерс редовен клиент на саудитската компания.

Коментарът му отразява растящото убеждение в страните от Близкия изток и извън тях, че САЩ и Израел обявиха началото на тази война, но Иран ще има последната дума за края й и за края на това, което Международната агенция по енергетика описа като “най-лошата криза за снабдяване с петрол и газ, съществувала някога”. Тръмп няколко пъти заяви, че САЩ са близо до спечелване на войната, но посочената от него времева рамка за победа започна да варира от няколко дни до няколко седмици.

Иран се противопостави на американо-израелските атаки, като започна да изстрелва ракети и дробове срещу корабите в Ормузкия проток. Така Иран ефективно спря потока на близо 20% от световния петрол до рафинериите и електроцентралите по целия свят. Шефовете на близкоизточните компании и техните западни партньори предупредиха, че отварянето на протока, на трафика и на продукцията на петрол ще изисква много повече от “само уверения” от страна на САЩ, дори и прекратяването на огъня да влезе в сила незабавно. Способността на Техеран да произвежда и пуска евтини дронове, означава, че Иран има способността отново да спре и да парализира корабния трафик, което може да продължи дълго след като атакуващите я страни са обявили, че военната операция е приключила.

Тръмп обяви, че САЩ могат да пратят военен ескорт, с който да отворят протока и подкани съюзниците си да изпратят военни кораби за целта. Морският ескорт обаче ще се провали, ако САЩ и Израел не се съгласят с условията на Техеран и не приключат атаките, коментира един от шефовете на енергийни компании от Залива и добави, че танкерите няма да мръднат, докато Иран, а не САЩ, гарантира безопасния път. “Ако САЩ и Израел декларират победа по условия, които Иран не приема, тогава Техеран ще покаже, че не е бил победен, като предизвика паника с мини и дронове в протока”, заяви Нийл Куилям от тинк-танка “Чатъм Хаус”.

Дронове бяха насочени и към пристанището за зареждане на танкери на ОАЕ във Фуджара, в събота. Само часове, след като САЩ удариха военни обекти на остров Харг, където се намира главния експортен терминал на Иран. “Посланието на Техеран е, че няма сигурно пристанище в този конфликт и че Вашингтон не контролира ескалацията на конфликта”, заяви Хелима Крофт, бивш аналитик в ЦРУ и посочи възможността за прокси атаки от страна на Йемен, Ирак и др. Йеменските съюзници на Иран, хутите, могат допълнително да вдигнат залозите за енергийната и корабна индустрия, а и за световната икономика в цялост, като атакуват пристанището Янбу, което се намира на Червено море и към момента е единствената алтернатива на Саудитска Арабия за износ на петрол по различен от Ормузкия проток маршрут.

“Кризата предизвика сриване на доверието в маршрутите за доставка и ясно демонстрира слабостта на целия регион да защити своята енергийна система”, коментира съветник на иракското правителство по енергетика. “Поправките на инсталациите и разрушенията ще отнемат месеци, застраховките на корабите ще поскъпнат с много, а и танкерите трудно вече ще подлежат на застраховане заради увеличилия се риск”, добави той.

Атаките на Иран доведоха до спирането на работата на рафинерии в Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Израел, а това повиши цените на петрола и на газа с близо 60%. “Дори бързото разрешаване на конфликта няма да спре пазарните смущения за още седмици наред”, заяви аналитик от компанията “Морган Стенли”. “Световните петролни компании няма да се върнат лесно в Залива, ще отложат добива от някои полета, за да не рискуват резервоарите им да бъдат поразени”, коментира аналитик от “Рапидън Енерджи”.

Затварянето на корабните маршрути също стана причина за намаленото производство на петрол, защото компаниите не могат да го изнасят. “Арамко” прекрати добива от две свои морски находища “Сафания” и “Зулуф”. Така най-големият производител на петрол от страните от ОПЕК намали своя добив с 20%. Производител номер 2 от ОПЕК, Ирак, намали добива си със 70%. Производител номер 3, ОАЕ, намали продукцията си с 50%. Изчислено в барели спадът е между 7 и 10 милиона барела на ден, т.е между 7-10% от световния глад за петрол, изчисляват аналитици.

От своя страна Катар напълно спря добива на природен газ, намалявайки с 20% световния добив и съобщи на своите клиенти, че може да не получат доставки чак до май. “Правим го заради безопасността. Не можем да рискуваме човешки животи”, каза източник от индустрията.

Превод: Юлия Ал-Хаким