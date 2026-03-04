04.03.2026 | 9:38

Иран избра сина на Али Хаменей за нов аятолах

Решението за назначаване на Моджтаба Хаменей е взето от Асамблеята на експертите

Синът на Али Хаменей Моджтаба е избран за нов върховен лидер на Иран, съобщи Iran International. Избирането му стана след натиск от Ислямската революционна гвардия бързо да бъде избран нов лидер след смъртта на Хаменей на 28 февруари. Моджтаба е второ дете в семейството на Хаменей, роден е през 1969 г. Въпреки, че е учил теология, той няма официална роля в режима досега. Служил е в Революционната гвардия по време на войната между Иран и Ирак (1987–1988), където е изградил силни връзки с висши военни командири.

Съобщава се, че решението за назначаване на Моджтаба Хаменей е взето от Асамблеята на експертите, органът, който е конституционно отговорен за избора на върховен лидер на страната.

В същото време, според журналисти, членовете на събранието са били активно подложени на натиск от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Именно структурата за сигурност е настоявала за определяне на наследник възможно най-скоро, за да се избегне политическа нестабилност след смъртта на Хаменей.

Интересен факт е, че в момента няма официална информация за това – официални ирански източници не съобщават за изборите.

Кой е Моджтаба Хаменей?

Моджтаба Хаменей е един от синовете на Али Хаменей и влиятелен шиитски духовник. В продължение на много години той е смятан за ключова фигура в иранската политика, по-специално поради тесните си връзки с ръководството на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

Известно е, че Моджтаба Хаменей е учил в училището „Алауити“ в Техеран, образователна институция, традиционно посещавана от децата на високопоставени служители на Ислямската република.

Той е женен за дъщерята на Голам-Али Хадад-Адел. Бракът се е състоял по време, когато Моджтаба все още не е бил духовник и едва е планирал да влезе в семинарията в Кум.

Той започва официалното си религиозно образование на 30-годишна възраст в семинарията Кум, най-известната шиитска религиозна образователна институция в Иран.

Влиянието на Моджтаба върху политиката става по-видимо в средата на 2000-те, въпреки че медиите рядко го признават. Той попада в светлината на прожекторите след противоречивите президентски избори през 2004 г., когато един от водещите кандидати, Мехди Каруби, обвинява Моджтаба в скрита намеса в полза на Махмуд Ахмадинеджад в отворено писмо до Али Хаменей.

От 2010-те години насам Моджтаба Хаменей е смятан за една от най-влиятелните фигури в Ислямската република.

Въпреки че не е заемал официални правителствени позиции, анализаторите многократно го наричат потенциален наследник на баща му. Евентуалното му назначение вече е предизвикало дебати в Иран, тъй като прехвърлянето на властта от баща на син може да се разглежда като превръщане на републиканската система в де факто политическа династия.

Според Ройтерс, Моджтаба е смятан за поддръжник на твърдолинейния консервативен лагер на Иран, подобно на баща си, и публично е подкрепял твърда политика спрямо противниците на режима и външните врагове.

През 2019 г. САЩ наложиха санкции срещу него.

През януари Bloomberg съобщи, че Моджтаба Хаменей управлява голяма инвестиционна империя и има достъп до швейцарски банкови сметки и луксозни недвижими имоти във Великобритания на стойност над 100 милиона долара.

Припомняме, че Али Хаменей е беше убит на 28 февруари в резултат на удар на израелските военни. Според източници операцията е била извършена от Израелските отбранителни сили.