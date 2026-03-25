25.03.2026 | 10:39

Иран отрече примирие: Тръмп преговаря със себе си!

Изявлението идва малко след като администрацията на президента изпрати на аятоласите план за прекратяване на огъня с 15 точки

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Иран иска сделка за прекратяване на войната в Близкия изток. Той заяви, че САЩ преговарят само със себе си, предаде АП.

Подполковник Ебрахим Золфагари – говорител на общото командване на иранските въоръжени сили, направи изявление в предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия. „Стратегическата сила, за която говорехте, се превърна в стратегически провал“, каза той. „Тези, които твърдят, че са световна суперсила, вече биха се измъкнали от тази каша, ако можеха. Не маскирайте поражението си като споразумение. Вашата ера на празни обещания приключи. Вътрешните ви конфликти стигнаха ли до точката, в която преговаряте със себе си?“

Золфагари направи изявлението си малко след като администрацията на Тръмп изпрати на Иран план за прекратяване на огъня с 15 точки.

„Нашата първа и последна дума е една и съща от първия ден и няма да се промени: Някой като нас никога няма да се споразумее с някой като вас“, каза Золфагари. „Нито сега, нито никога.“

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че е изстрелял ракети и дронове към северната и централната част на Израел, включително Тел Авив. Удари са нанесени и по две използвани от САЩ военни бази в Кувейт, една в Бахрейн и друга в Йордания.

По-рано кувейтските власти съобщиха за пожар. Резервоар за гориво на международното летище в Кувейт се възпламени, след като беше ударен от дронове, не се съобщава за ранени.