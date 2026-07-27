27.07.2026 | 12:08

Иран с нова заплаха към България: Отговорните ще си понесат последствията!

Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази, се казва в позицията

Иран отправи ново предупреждение към България заради разполагането на американски военни самолети на българска територия.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че лицата, взели решението, трябва да понесат отговорност за действията си, които определи като „опасни“.

В изявлението си иранският представител подчерта, че „Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази“, се казва в позицията.

В изявлението си говорителят на иранското външно министерство направи и обръщение към българския народ. Той припомни, че иранският народ никога не е имал проблеми с България и че двустранните отношения от десетилетия се основават на взаимно уважение.

Заплахата идва дни след като на 22 юли българският парламент одобри временното разполагане на до осем американски самолета и 250 военнослужещи в авиобаза „Безмер“. Решението, което преди това получи подкрепа и от парламентарната Комисия по отбрана, е с цел подкрепа на операции в Близкия изток.

Сегашното изявление ескалира първоначалната остра реакция на Техеран от миналата седмица. Тогава иранската страна предупреди София, че улесняването на американски атаки ще се счита за съучастие в агресия и военни престъпления.

Предупрежденията на Иран към съюзници на САЩ в региона не са прецедент. По-рано през годината иранският посланик в София Али Реза Ирваш заяви, че Техеран няма да се предаде на несправедливи искания, като подобни предупреждения бяха отправени и към Румъния за предоставянето на военни бази на Вашингтон.

Българската дипломация и преди е коментирала подобни казуси. През април тогавашният външен министър Надежда Нейнски определи предишна дипломатическа нота от Техеран като „предупреждение, а не заплаха“. Месец по-рано тя обсъди с турския си колега Хакан Фидан и риска от хаос в Иран и потенциалния мигрантски натиск.