25.03.2026 | 21:36

Иран унищожи всички американски бази в Близкия изток

Доналд Тръмп изпраща 3000 елитни десантчици в региона

Иран е унищожил всички американски бази в Близкия изток и призовава за „изгонване на американските войски“ от региона. Това заяви Ебрахим Золфагари, говорител на Централното командване „Хатам ал-Анбия“ на иранските въоръжени сили.

Техеран отхвърли предложението на Вашингтон и постави пет условия за разрешаване на конфликта, съобщи по-рано днес ирански служител за Press TV. „Иран ще прекрати войната, когато сам реши да го направи и когато неговите условия бъдат изпълнени“, каза служителят, подчертавайки решимостта на Техеран да продължи да се защитава и да нанася удари, докато исканията му не бъдат изпълнени. Той също така посочи, че Вашингтон поставя условия, които Техеран смята за прекомерни и откъснати от реалността.

По думите му, Техеран е изложил своите условия за разрешаване на конфликта, включително „всеобхватно прекратяване на войната на всички фронтове“, „създаване на гаранции за предотвратяване на повторна война“, „гарантирано изплащане на компенсация за военни щети“, както и „признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия пролив“.

„Като се има предвид, че всички американски бази в региона са унищожени, американските командири и военнослужещи са избягали и се крият в убежища извън базите. Търсим ги и призоваваме жителите на страните от региона да съобщят за местата, където са се укрили, и в същото време да поискат изгонването на американските [войници] от региона, за да осигурят собствената си сигурност“, заяви на брифинг Ебрахим Золфагари, говорител на Централното командване „Хатам ал-Анбия“ на иранските въоръжени сили.

Иран може да „отвори друг фронт“ или да създаде реална заплаха за пролива Баб ел Мандеб, ако врагът предприеме военни действия на иранските острови или друга ескалация на конфликта. Това съобщи ирански военен източник пред агенция Tasnim. По думите му, „проливът Баб ел-Мандеб се смята за един от стратегическите протоци в света“ и „Иран има възможност да създаде много реална заплаха за него“.

В последните часове Иран нанесе удари по стратегически израелски обекти в Димона и Хайфа в отговор на заплахите от САЩ. Това съобщи междувременно командващият Военно-космическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция генерал Маджид Мусави.

Тръмп изпраща 3000 елитни десантчици в региона

Военното министерство на САЩ се готви да издаде заповед за разполагане на около 3000 военнослужещи от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия в Близкия изток, съобщават източници от Пентагона. Очаква се официалната заповед да бъде издадена в рамките на часове, пише „Уолстрийт Джърнъл“. Става въпрос за бойна бригада от състава на силите за незабавно реагиране, която може да бъде разположена навсякъде по света за по-малко от 24 часа. Военнослужещите са специално обучени за въздушнодесантни операции, включително парашутни спускания във враждебна или оспорвана среда с цел овладяване на летища и стратегически позиции.

Освен бойната бригада, към региона ще бъдат изпратени и елементи от щаба на дивизията. Разполагането е част от подготовката за подкрепа на американските военни операции срещу Иран.

Към момента няма окончателно решение за навлизане на сухопътни сили на територията на страната, но бързото разгръщане значително разширява възможностите пред администрацията на Доналд Тръмп за евентуални наземни действия.

Сред разглежданите сценарии са осигуряване на контрол над Ормузкия проток, овладяване на стратегически острови или крайбрежни зони, както и операции за установяване на контрол върху обекти, свързани с високообогатен уран.

Една от много вероятните цели за американски десант е остров Харг. През него минават 90% от изнасяния от Иран петрол. Завземането му би лишило Техеран от най-важния ресурс за функциониране на икономиката му.

Разгръщането на 82-ра въздушнодесантна дивизия се разглежда като значителна стъпка към евентуално пряко участие на американски сухопътни сили в конфликта с Иран. По-рано „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че администрацията във Вашингтон обсъжда подобен ход като част от по-широк набор от военни опции.

Според „Уолстрийт Джърнъл“ нови кораби и около 2200 десантчици от 31-ви експедиционен отряд на морската пехота да пристигнат в района на Близкия изток в края на тази седмица. Към тях ще се присъединят и около 2500 десантчици от 11-ви експедиционен отрядна морската пехота.

Днес към бойната група на САЩ в района се присъединиха и самолети F-35C, зачислени към морската пехота на САЩ.

Преди ден САЩ обявиха, че ще разположат трети самолетоносач в района на Близкия Изток. „Джордж Х.У. Буш“ ще се присъедини към „Ейбрахам Линкълн“ и „Джералд Форд“. Последният се върна временно в база на остров Крит, след като претърпя пожар на пералното помещение.