19.03.2026 | 14:35

Иран въвежда такси за корабите в Ормузкия проток

След края на войната ще бъде въведен "нов режим" за управлението на протока

Иран обмисля въвеждането на транзитни такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на ирански медии.

Според информация на ИСНА, парламентът в Техеран разглежда законопроект, който предвижда държавите, използващи протока за транспорт на петрол, газ и други стоки, да заплащат такси.

Подобна мярка може да е опит на Иран да извлече икономическа полза от засиления си контрол върху стратегическия воден път, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

От началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, Техеран вече ограничава преминаването на кораби, които счита за свързани със своите противници и техните съюзници.

Съветник на върховния лидер на страната заяви, че след края на конфликта може да бъде въведен „нов режим“ за управлението на Ормузкия проток.